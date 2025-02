FireAidBox mullistaa henkilöautojen alkusammutuksen uudella tuotteella

FireAidBoxin ratkaisu on palamattomasta materiaalista valmistettu, pyörillä siirrettävä kevytrakenteinen alkusammutustalli. Tuote kestää kovaa kuumuutta ja on tarkoitettu palojen alkusammutukseen. Se sulkee palavan kohteen sisälleen, ja ehkäisee näin tehokkaasti savu-, noki- ja kuumuusvahinkoja ympäristössä.

Pelkästään Suomessa tapahtuu noin 2000 ajoneuvopaloa vuodessa. Sähköautojen määrän kasvu merkitsee tarvetta aiempaa nopeampaan reagointiin ajoneuvopalojen sammuttamisessa sekä paljon rajaamisessa. FireAidbox-alkusammutustalli mahdollistaa nopean ja tehokkaan alkusammutuksen myös paikoissa, joissa suuri määrä autoja pysäköidään lähekkäin.

FireAidBox on yhteistyökumppaniensa kanssa kehittänyt ja valmistanut tuotteen ensimmäisiä prototyyppejä. Lisäksi tuote on testattu Kuopion Pelastusopistolla. Testeissä palon lämpötila laski alle minuutissa 750 asteesta 400 asteeseen, kun alkusammutustalli vähensi palon hapensaantia ja näin laski palointensiteettiä.

”FireAidBox on turvallinen ja teknisesti laadukas paloturvatuote. Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti Valmet Automotivea heidän monipuolisesta tuestaan tuotteen markkinoille saamiseksi. Seuraava tavoitteemme on tuotteen tuominen sarjavalmistukseen, ja tässäkin Valmet Automotive on osaamisellaan meille suureksi avuksi”, kertoo FireAidBox Oy:n toimitusjohtaja Timo Jokinen.

Tuote on patentoitu Suomessa, Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Alkusammutustalli on jo herättänyt suurta mielenkiintoa markkinoilla, ja sen ensimmäinen käyttökohde on Keski-Suomen Osuuspankin puoliksi omistama Jyväskeskuksen parkkihalli.

Olemme mielenkiinnolla mukana seuraamassa FireAidBoxin tarinaa ja toivomme alkusammutustallin olevan tulevaisuudessa jopa vaatimus esimerkiksi maanalaisissa pysäköintihalleissa. Tuote tarjoaa kiinteistön käyttäjille ja omistajalle turvaa rajaamalla palovahinkoja merkittävästi ja käyttökohteita on laajasti, kertoo kiinteistön edustaja Niko Räsänen.

FireAidBox-alkusammutustalli esitellään virallisesti julkisuuteen ensi kertaa.