Kruunuvuorenrannan rakentaminen jatkuu

Tampereen Härmälänrantaan uusia asuntoja Pyhäjärven rantaraitille 24.1.2025 09:03:52 EET | Tiedote

Tampereen Härmälänrannan länsiosaan on tulossa uusia omistusasuntoja. Skanska Kodit on käynnistänyt As. Oy Härmälänrannan Arthur -nimisen kohteen ennakkomarkkinoinnin.