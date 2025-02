Aktivistit liimasivat varoitustarroja kauppojen lihapakkauksiin – vaativat lihalle tupakka-askeista tuttuja varoituksia

Greenpeace haastaa energiayhtiö Energy Transferin oikeuteen – vetoaa ensimmäisenä EU:n uuteen direktiiviin 11.2.2025 17:39:04 EET | Tiedote

Greenpeace on ensimmäisenä vetoamassa Euroopan unionin direktiiviin, jonka on tarkoitus suojella kansalaisyhteiskunnan sananvapautta suuryhtiöiden väärinkäytöksiltä. Greenpeace International on jättänyt alankomaalaiseen oikeuteen haasteen yhdysvaltalaista fossiiliyhtiötä Energy Transferia vastaan. Järjestö tavoittelee haasteella korvauksia kaikista Energy Transferin sille Yhdysvalloissa aiheuttamista haitoista.