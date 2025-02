Syömishäiriöiden kanssa esiintyvät muut sairaudet on tärkeä huomioida nykyistä paremmin

Syömishäiriöt ovat yleisiä. Tutkimusten mukaan syömishäiriön on sairastanut yli 10 % nuorista

aikuisista Suomessa. LL Leon Hirvelän väitöstutkimus antaa lisätietoa syömishäiriöiden

yhteydestä muihin sairauksiin.



— Tutkimusaineistossani tyypin 1 diabetesta sairastavilla oli kaksi kertaa useammin syömishäiriö kuin verrokeilla. Myös psyykenlääkkeiden käyttö oli yleistä. Yli 60 % syömishäiriöön sairastuneista käytti psyykenlääkettä syömishäiriödiagnoosinsa jälkeen, Leon Hirvelä kertoo.



Hirvelä havaitsi, että tyypin 1 diabetesta sairastavien syömishäiriöt ovat alihoidettuja muihin syömishäiriöitä sairastaviin verrattuna. Tämä on hänen mukaansa selkeä epäkohta. Diabetes vaikeuttaa syömishäiriöitä, ja toisaalta syömishäiriöt johtavat usein diabeteksen komplikaatioihin ja varhaisempaan kuolleisuuteen.



Tulokset antavat lisätukea syyskuussa valmistuneelle syömishäiriöiden Käypä hoito -suositukselle. Suosituksessa korostetaan muiden psyykkisten ja somaattisten sairauksien huomioimista osana syömishäiriöiden hoitoa.



— Terveydenhuollossa tarvitaan nykyistä suurempia ponnistuksia syömishäiriöpotilaiden hoidossa. On tärkeää, että tutkimustieto syömishäiriöiden yhteyksistä muihin sairauksiin johtaa moniammatilliseen yhteistyöhön ja räätälöityihin hoito-ohjelmiin, Hirvelä painottaa.

LL Leon Hirvelä väittelee 28.2.2025 kello 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Factors Accounting for the Symptoms, Onset and Complicated Course of Eating Disorders in Finnish Population – Sensation Seeking, Alcohol Problems and Type 1 Diabetes". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biomedicum, luentosali 1, Haartmaninkatu 8.