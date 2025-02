Alkuvuonna yli puoli miljoonaa torjuttua huijauspuhelua – ystävänpäivä voi tuoda piikin, jos vuoden takainen ilmiö toistuu

AI-pohjaiset toimitusjohtajahuijaukset haastoivat yritysten kyberturvaa alkuvuodesta – kuluvalla viikolla syytä valppauteen 11.2.2025 10:30:00 EET | Tiedote

Verkkorikolliset pyrkivät hyötymään viestinnällisesti aktiivisista teemapäivistä ja juhlapyhistä, eikä ystävänpäivä ole poikkeus. Kalastelun tavoitteena on lähes aina taloudellinen hyöty. Kalasteluviestit ja toimitusjohtajahuijaukset ovat pitäneet pintansa kyberrikollisten keinovalikoimassa myös tammi-helmikuussa. Telian tietoturvavalvomon alkuvuoden aikana tunnistamista tietoturvauhista reilu kolmannes on liittynyt tietojenkalasteluun. ”Olemme havainneet sekä yleistä tietojenkalastelua että hyvin kohdennettua spear phishing -menetelmää, jossa kalastelu kohdistetaan esimerkiksi yritysten johtoon tai talousosastoon”, Telia Cygaten tietoturvapäällikkö Henry Kylänlahti sanoo. Huijarit hyödyntävät nykyään myös tekoälyä sumentaakseen todellisuuden rajoja. Uutena ilmiönä Suomeen ovat rantautuneet AI-pohjaiset toimitusjohtajahuijaukset, jotka vaativat erityistä tarkkuutta viestin vastaanottajalta. "Nyt alkuvuodesta on ollut liikkeellä tekoälyllä toteutettuja suomenkielisiä ääniviestejä, joiss