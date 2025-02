Kivikon Sortti-asema palkittiin arvostetussa arkkitehtuurikilpailussa Saksassa

Loppuvuodesta 2023 remontoitu Kivikon Sortti-asema on voittanut German Design Awards 2025 -palkinnon kategoriassa Excellent Architecture – Architecture. Tunnustus myönnettiin Kivikon Sortti-asemalle sen korkeatasoisesta arkkitehtuurista ja kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista. Palkinnon jakaa Saksan muotoiluliitto Rat für Formgebung, joka on maailman suurimpia designalan toimijoita ja jota tukee myös Saksan talous- ja teollisuusministeriö.

– Remontti sujui hyvin ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä uudistuneeseen Kivikon Sortti-asemaan. On hienoa saada aseman arkkitehtuurille myös kansainvälistä tunnustusta, kertoo HSY:n toimialajohtaja Petri Kouvo.

Myös remontin pääarkkitehti Nina Rusanen Kivinen Rusanen Arkkitehdit Oy:stä iloitsee palkinnosta:

– German Design Awards on yksi Saksan suurimmista ja seuratuimmista palkinnoista. Mukana on laajasti erilaisia kohteita hotelleista asuntoloihin, mutta uskoimme juuri tällä hankkeella olevan hyvät mahdollisuudet pärjätä. On ilo kuulla, että hanke menestyi hyvin.

Kivinen Rusanen Arkkitehdit Oy on tehnyt yhteistyötä HSY:n kanssa jo vuosikymmenten ajan. Yksi varhaisimmista esimerkeistä on toimiston suunnittelema Haukilahden vesitorni vuodelta 1968, ja viime vuosina toimisto on suunnitellut HSY:lle muun muassa Sortti-asemia ja ollut mukana useissa Ämmässuon alueen hankkeissa.

Tuomaristo arvosti erityisesti titaanisinkkipeltien käyttöä

Kivikon Sortti-aseman remontti valmistui alkuvuodesta 2024. Remontissa rakennettiin uusi palvelupiste sekä erillinen tila kodin vaaralliselle jätteelle ja Kierrätyskeskuksen vastaanottopisteelle. Erityistä huomiota remontissa kiinnitettiin käytettävien materiaalien ja ratkaisujen elinkaareen, kierrätettävyyteen, energiatehokkuuteen sekä valmistuksen ja käytönaikaisiin päästöihin.

– Rakennusten julkisivut rakennettiin Kiasmasta kierrätetyistä titaanisinkkilevyistä. Tämä oli uraauurtava ratkaisu, sillä vastaavia ei juurikaan löydy edes Euroopan tasolta. Yleensä sinkkilevyt kierrätetään sulattamalla ne uusien tuotteiden raaka-aineiksi, mutta tässä tapauksessa keksimme muotoilla ne kalansuomun muotoisiksi uudelleenkäyttöä varten, HSY:n hankepäällikkö Jari Virmanen kertoo.

Materiaalina titaanisinkkipelti on erittäin kestävää ja erilaisiin sääolosuhteisiin hyvin sopeutuvaa. Pellin pinnassa on vielä luonnollisia sävyeroja, mutta ajan myötä pellin pinta tulee patinoitumaan ja väri tasoittumaan.

– Tuomaristo oli erityisen vaikuttunut siitä, että rakentamisessa käytettiin juuri Kiasman vanhoja kattopeltejä. Raadin mielestä kierrätetyn titaanisinkin ainutlaatuinen patina antaa rakennuksille omaleimaista estetiikkaa ja ilmentää kiertotalouden ydintä, Rusanen toteaa.

Rakentamisessa hyödynnettiin myös muita ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Esimerkiksi uudisrakennusten perustuksissa käytettiin hiilijalanjäljeltään pienempää vihreää betonia ja rakenteissa paljon puurakenteisia elementtejä.

Kivikon Sortti-asema on yksi vilkkaimmista

Vuonna 2024 kaikilla Sortti-asemilla kävi yhteensä yli 580 000 asiakasta, joista noin 156 000 asioi Kivikossa. Sortti-asemien asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosittain, ja remontin tavoitteena olikin vastata kasvaviin kävijämääriin sujuvoittamalla asiointia ja tekemällä jätteiden tuomisesta kierrätykseen entistä helpompaa ja turvallisempaa.

– Panostimme suunnittelussa palvelun toimivuuteen ja tilojen riittävyyteen. Esimerkiksi vaarallisen jätteen keräyspiste on remontin myötä paremmin organisoitu ja kummallakin sisääntulokaistalla on asiointia nopeuttavat itsepalvelulaitteet, Virmanen kertoo.

Kivikon Sortti-asema palvelee maanantaista perjantaihin kello 7–21. Kaikkien Sortti-asemien aukioloajat ja tarkemmat ohjeet Sortti-asemalla asiointiin löytyvät verkkosivuiltamme.