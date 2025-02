Suomen kalalajit tutuiksi hauskoissa runoissa: Sanna Vainikaisen ja Sakke Yrjölän Karppi kaupassa viihdyttää koko perhettä

Ilmestyy 27.2.

Ankerias änkyrä, vaeltava vänkyrä, se tais olla Kalle, suuntas Bermudalle...

Pohjoiskarjalainen kääntäjä, tulkki ja lastenrunoilija Sanna Vainikainen osallistui startup-kurssille tarkoituksenaan perustaa oma yritys. Kurssilla kehotettiin kehittämään ideaa, joka on yrittäjäksi pyrkivän intohimo.

Vainikaisen kohdalla sellaiseksi paljastuivat runot. Kurssin oppien avulla sai tuulta allensa idea Karppi kaupassa -lastenrunokirjasta.

Vainikainen kirjoitti yhteensä 70 runoa suomalaisista kaloista, koska halusi runoillaan siirtää nykylapsille eteenpäin tietoa lajistomme runsaudesta ja ominaispiirteistä.

”Kotimaisten kalalajien määrä ja elintapojen runsaus yllätti minut. Yksi laji käy Bermudalla lisääntymässä ja toinen rakentaa pesän. Joku möllöttää pohjalla melkein koko elämänsä, ja jotkut taas reissaavat väsymättä”, Vainikainen kertoo.

Julkaistavaa teosta varten runojen määrää oli kuitenkin tiivistettävä, ja siihen Vainikainen sai apua yllättävältä taholta: oman nykyisen asuinpaikkansa Varpaisjärven kahdeksasluokkalaisilta.

”Kasiluokkalaiset ovat rehellisiä. He sanovat suoraan, onko runosta mihinkään. Ajattelin myös, että olisi hienoa, jos joku luokka pääsisi mukaan kirjantekoprosessiin.”

Kahdeksasluokkalaisten raati äänesti Karppi kaupassa -kirjaan mukaan päässeet 35 runoa. Opettavaisten ja hauskojen runojen rinnalla nähdään eläväisistä luontotulkinnoistaan tunnetun Sakke Yrjölän kalakuvituksia.

Sanna Vainikainen on koulutukseltaan tulkki ja kielenkääntäjä, ja hän on työskennellyt mm. uutisavustajana sanomalehdissä ja oppaana Olavinlinnassa. Nykyisin hän opettaa kieliä Ylä-Savossa. Vainikainen on kotoisin Kesälahdelta, Pohjois-Karjalasta. Sakke Yrjölä on tunnettu kalakuvittaja.