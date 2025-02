Pohjanmaan hyvinvointialueen vaativan kuntoutuksen osasto yhä kinestetiikan laatuyksikkö

Vaativan kuntoutuksen osasto on ollut toiminnassa vuodesta 2018, ja siellä on noudatettu alusta asti kinestetiikan toimintamallia. Se tarkoittaa voimavaralähtöisyyttä, avainasemassa ovat luonnolliset liikemallit, aistitoiminnot ja kunnioittava kohtaaminen.

Vaativan kuntoutuksen osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan potilaita, joilla on taustalla neurologisia aivotapahtumia kuten aivoinfarkteja, -verenvuotoja tai -kasvaimia sekä traumapotilaita. Lisäksi osastolla hoidetaan potilaita, joille on tehty vaativia kirurgisia toimenpiteitä, kuten polvi- tai lonkkaleikkauksia. Hoito ja kuntoutus on potilaslähtöistä, omatoimisuutta tukevaa. Potilaat ovat osastolla yleensä pitkiä jaksoja: viikkoja, jopa kuukausia.

Kinestetiikkakoulutettua henkilökuntaa

Osaston vakituinen hoitohenkilökunta ja terapeutit ovat käyneet kinestetiikan peruskurssin ja muutama hoitaja sekä osaston terapeutti ovat käyneet syventävän kurssin. Myös opiskelijat perehdytetään kinesteettiseen toimintamalliin. Tällä hetkellä osastolla työskentelee kaksi kinestetiikkatutoria ja yksi kinestetiikkakouluttaja. Osaston toiminnasta vastaa fysiatrian johtava lääkäri.

– Osastollamme on hyvä, seesteinen ilmapiiri. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi meillä työskentelee arkipäivisin lääkäri, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja ja puheterapeutti. Yhteistyö eri ammattiryhmien kesken on sujuvaa. Myös ravitsemusterapeutit, sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja ovat mukana potilaan kuntoutuksessa. Lisäksi osastolla toimii yksi osastonsihteeri, kertovat kinestetiikkatutorit Päivi Hotakainen ja Eija Sorvari sekä kinestetiikkakouluttaja Niina Westerqvist.

– Tarvitaan kattava koulutus ja osastolle useampi asiantuntija, jotta kinestetiikan toimintamalli vakiintuu työyhteisössä. Meillä se on itsestään selvä toimintatapa, joka ei vie sen enempää aikaa mutta tuo hyötyjä myös henkilöstölle esimerkiksi perempana työergonomiana, sanoo osastonhoitaja Kirsi Haavisto.

Kaikki toimet tukevat kuntoutusta

Osastolla pyritään järjestämään potilaille aktiviteetteja myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kuntoutus on ympärivuorokautista ja koko henkilökunta on sitoutunut siihen. Potilaiden yhteiset ruokahetket päiväsalissa mahdollistavat yhteisöllisyyden ja vertaistuen. Ympäristö on kodinomainen ja kuntoutusta tukeva kävelykiskoineen.

– Vaativan kuntoutuksen osastolla kuntoutus ei ole vain terapiaa vaan se on mukana kaikissa päivittäisissä toimissa ja potilaan jokaisessa kohtaamisessa, Päivi Hotakainen sanoo.

Monet potilaat tulevat osastolle pyörätuolilla ja lähtevät kotiin kävellen. Kirsi Haavisto huomauttaa, että potilaan oma motivaatio on tärkeää kuntoutumisen kannalta.

– Näinä aikoina, kun Pohjanmaan osastoverkosto on muuttunut paljon, tämä on kokonaisuus, josta olemme erityisen ylpeitä. Ammattilaistemme tarjoama hoito ja kuntoutus on laadukasta ja sen sisältö ja laajuus lähtevät aina potilaan tarpeista, sanoo erikoissairaanhoidon hoito-osastojen ylihoitaja Johanna Syrén.