Ville Huhtaniemi nimitetty Huoltolux Oy:n toimitusjohtajaksi.

Ville Huhtaniemi on nimitetty Huoltolux Oy:n toimitusjohtajaksi 10. helmikuuta 2025 alkaen. Hänellä on laaja kokemus johtotehtävistä ja liiketoiminnan kehittämisestä, ja hän siirtyy Huoltoluxiin Stora Enson tytäryhtiön, Selfly Storen, kaupallisen johtajan tehtävästä. Aiemmin Huhtaniemi on toiminut toimitusjohtajana muun muassa Janneniska Oy:ssä sekä tuulivoimaloiden huoltoon erikoistuneessa Bladefence Oy:ssä.



"Villen yli 20 vuoden kokemus yritysten ja asiakaspalvelukonseptien kehittämisestä vauhdittaa Huoltolux Oy:n kasvua. Hänen mukaantulonsa myötä meillä on erinomaiset lähtökohdat rakentaa Huoltoluxista alan johtava toimija", toteaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Tommila.



Ville Huhtaniemi odottaa innolla uutta tehtäväänsä: "On hienoa päästä mukaan kehittämään yritystä, jolla on pitkä ja menestyksekäs historia huoltoalalla. Huoltolux tunnetaan osaavista työntekijöistään ja korkeasta palvelun laadusta. Odotan innolla mahdollisuutta oppia, uudistaa toimialaa ja viedä yritystä seuraavalle tasolle yhdessä Huoltoluxin ammattilaisten, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa."



Yhtiön operatiivinen johtaja Markku Tukiainen jatkaa tehtävässään, keskittyen entistä vahvemmin Huoltoluxin operaatioiden jatkuvaan kehitykseen.