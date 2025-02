Valtakunnallista Ohjaamo-viikkoa vietetään maanantaista perjantaihin 10.–14.2.2025.

Etelä-Savon maakunnan vesihuoltosuunnitelma 2040 valmistunut 16.1.2025 12:00:00 EET | Tiedote

Etelä-Savon maakunnan yhteinen vesihuoltosuunnitelma 2040 on valmistunut. Suunnitelmassa on tunnistettu ja linjattu niin vesihuoltoteknisiä toimenpiteitä kuin laitosorganisatorisia toimenpiteitä. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa yhdyskunnan vedenhankinnan ja jätevesihuollon toimintavarmuutta sekä syventää vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä. Toimenpiteillä edistetään myös maankäytön ja elinkeinojen kehittymistä sekä viime kädessä asukkaiden ja ympäristön hyvinvointia.