Talvilomailijan valinnoilla on väliä – junamatkailu pienentää tehokkaasti hiilijalanjälkeä

Loman vähäpäästöisyys kiinnostaa yhä useampaa talvimatkaajaa. Silti yllättäen jopa 60 % talvilomalaisista uskoo, ettei heidän matkustustapavalinnoillaan ole vaikutusta kestävän matkailun edistämiseen, käy ilmi VR:n ja Protect Our Winters Finland -ilmastojärjestön teettämästä kyselystä. Todellisuudessa tilanne on päinvastoin: ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta tärkeää on, että yhä useampi lomailija innostuu tekemään kestäviä valintoja myös matkustustapansa suhteen.

VR:n matkustajadatan mukaan vuonna 2024 tehtiin 15,3 miljoonaa kaukoliikenteen junamatkaa, joka on 1,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tänä vuonna junamatkojen kysyntä on jatkanut kasvussa. Pohjoisen talvilomalle matkataan usein yöjunalla, joiden kysynnän ennustetaan kasvavan noin 10 prosenttia verrattuna viime vuoden talvilomakauteen.

"Etelässä talvi on ollut lumeton ja se näkyy pohjoisen yöjunien kysynnässä. Olemme tällekin talvikaudelle lisänneet kapasiteettia, mutta silti yöjunat ovat hiihtolomaviikoilla kutakuinkin loppuunmyytyjä. Päiväjuniin löytyy vielä hyvin tilaa eri päiville. Kansainväliset lomailijat ovat myös löytäneet hienosti junan kyytiin, kansainvälisten ryhmien kysyntä on kasvanut noin 30 prosenttia viime vuoteen verrattuna", kertoo VR:n myynti- ja markkinointijohtaja Antti Karjalainen.

"Juna on ylivoimaisesti mukavin tapa matkustaa lasten kanssa. Junassa voi leikkiä ja liikkua, eivätkä vessa- tai evästauot hidasta matkaa. Autojunalla myös kuski pääsee levänneenä perille", Antti Karjalainen jatkaa.

Matkustusmukavuus ja helppous ovat tärkeimpiä matkamuodon valintakriteerejä 60 prosentille talvilomalaisista. VR:n kaukoliikenteen asiakastyytyväisyys rikkoi tammikuussa kaikkien aikojen ennätyksen, kun asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS nousi lukemaan 60.

Talvimatkailun muutosta voi edistää jokainen

Protect Our Winters -ilmastojärjestö kannustaa vaikuttamaan ja kertomaan omista kestävistä valinnoista rohkeasti myös muille.

"Vaikuttavin ilmastoteko on sellainen, joka saa muutkin toimimaan. Omalla toiminnalla on parhaassa tapauksessa positiivinen vaikutus myös lähipiirin matkailutottumuksiin. Jo olemassa olevat kestävän matkailun mahdollisuudet odottavat valtavirtaistumistaan matkailijoiden keskuudessa. Omien matkakokemuksien jakaminen innostaa lisää matkailijoita kestävien matkamuotojen pariin", kannustaa Protect Our Wintersin toiminnanjohtaja Noora Vihervaara.

VR:n ja Protect Our Wintersin Kestävän talvimatkailun opas antaa käytännön vinkkejä ilmaston kannalta kestävään talvimatkailuun. Opas on luettavissa osoitteessa https://protectourwinters.fi/talvimatkailun-opas/

VR on yksi POWin pääyhteistyökumppaneista, ja yhteistyön tavoitteena on tukea kansalaisten ja yhteisöjen muutosta kohti kestävämpiä matkustusvalintoja. VR:n ja POWin toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 807 suomalaista marras-joulukuussa 2024.





Lyhyesti liikenteen päästöistä

Junaliikenne on yksi vähäpäätöisimmistä matkustusmuodoista ja siksi ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Junaliikenne tuottaa vain 1 prosentin kaikista Suomen liikenteen päästöistä. Suomessa 95 % matkustajajunaliikenteestä kulkee fossiilittomalla sähköllä.

VR on asettanut tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet ja aikoo puolittaa päästönsä seuraavien seitsemän vuoden aikana. Yhtiö tavoittelee nettonollapäästöjä vuoteen 2040 mennessä.

VR Matkalla -sovelluksesta voi kätevästi seurata, miten jokainen tehty junamatka pienentää omaa hiilijalanjälkeä.