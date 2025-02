Tampereen Taloteko Oy aloittaa ensimmäisen kerrostalohankkeensa Hervantajärvellä –luvassa on modernia asumista huippusijainnilla

As Oy Hervantajärven Karpalo nousee loistavalle paikalle aivan ratikkareitin päätepysäkin viereen, mistä on nopeat yhteydet keskustaan ja lähialueille. Kohteeseen valmistuu moderneja kaksioita ja kolmioita, jotka on suunniteltu erityisesti ensiasunnon ostajien ja erilaisten perheiden tarpeisiin sijoittajia unohtamatta.

– "Haluamme tarjota asukkaillemme käytännöllisiä, energiatehokkaita ja viihtyisiä koteja, joissa panostetaan yhteisöllisyyteen ja edullisiin asumiskustannuksiin. Kerrostalon sijainti, varustelu ja palvelut tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon monenlaisille asukkaille," kertoo toimitusjohtaja Heikki Riihimäki.

Kestävää asumista

Kohteessa on varma ja edullinen kaukolämpö. Samalla tontilla sijaitsevat As Oy Hervantajärven Karpalo ja As Oy Hervantajärven Hilla voivat jakaa monia kustannuksia kuten jätehuoltoa ja aurausta, joilla on positiivinen vaikutus hoitovastikkeeseen. Sähköautojen latauspaikat ja monipuoliset yhteiskäyttötilat ovat esimerkkejä Taloteko Oy:n sitoutumisesta moderniin asumiseen ja kestävään kehitykseen. Kerrostalokohde on parasta A-energialuokkaa.

Houkutteleva sijainti ja modernit palvelut

Hervantajärven kerrostalokohde tarjoaa paitsi erinomaisen sijainnin, myös luonnonläheisen asumismiljöön. Raitiovaunuyhteyden lisäksi lähialueelta löytyvät kattavat palvelut, kuten päivittäistavarakauppa, päiväkoti, oppilaitoksia ja työpaikkoja. Lähellä sijaitsevat luonnonpuisto ja retkeilyreitit takaavat, että kaupungin sykkeen lisäksi rauhalliset ulkoilualueet ovat helposti saavutettavissa.

Asuntojen suunnittelussa on panostettu toiminnallisiin ja moderneihin pohjaratkaisuihin. Suuret, etelään avautuvat parvekkeet, yhteiset korttelisauna- ja kerhotilat sekä viihtyisäksi suunniteltu piha-alue tekevät arjesta mukavaa ja yhteisöllistä

Yksilöllisiä ratkaisuja ja ainutlaatuisia asiakasetuja

Yksi hankkeen vetovoimatekijöistä on mahdollisuus räätälöidä asunnon sisustus. Taloteko tarjoaa asunnon ostajille valmiiksi suunniteltuja tyylikkäitä sisustuskokonaisuuksia sekä mahdollisuuden yksilöllisiin pintamateriaalivalintoihin.

– "Haluamme, että jokainen koti heijastaa asukkaansa persoonallisuutta. Laadukkaat materiaalivaihtoehdot ja yksilölliset ratkaisut ovat olleet asiakkaidemme arvostamia jo pitkään," Riihimäki jatkaa.

Taloteko tunnetaan myös asiakaslupauksistaan, jotka takaavat turvallisen ja huolettoman asumisen. Kahden vuoden takaisinostotakuu on ainutlaatuinen ja tarjoaa asukkaille mielenrauhaa ja varmuutta asuntokauppaan.

Ennakkovaraajille rahanarvoisia etuja

Ennakkomarkkinointi käynnistetään 1.3.2025 ja maaliskuun aikana asunnon varanneille luvataan parvekelasitus kaupan päälle.

– "Tämä on loistava tilaisuus asunnon ostajille, jotka haluavat yhdistää modernin asumisen, erinomaisen sijainnin ja kustannustehokkuuden. Toivomme, että mahdollisimman moni löytää unelmakotinsa tästä projektista," Riihimäki summaa. Hanke käynnistyy tänä kesänä, kun saamme riittävän varausasteen. Valmista on syksyllä 2026.