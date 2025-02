Eurooppa on maailman vaarallisin matkakohde

Sininen kalastaja-alus, jonka ruumasta oli nostettu 458 ruumispussia. Nigeriläiselle bussiasemalle saapuva kahden lapsen äiti, joka haluaa lähteä hengenvaaralliselle matkalle Libyaan ja sieltä Eurooppaan. Senegalilainen mies, jota ei päästetty sittemmin uponneen sinisen kalastaja-aluksen kyytiin ja joka palasi kotikyläänsä. Perhe, joka suunnittelee Ranskan rannikolla kanaalin ylitystä rekkaan piiloutuneena.

Maahanmuuttoon erikoistunut toimittaja Taina Tervonen on seurannut yli kahdenkymmenen vuoden ajan ihmisiä, joiden elämää siirtolaisuus koskettaa. Suomessa puhe maahanmuutosta pyörii sen ympärillä, otetaanko tulijoita vastaan ja mitä maahanmuutto tarkoittaa Suomen näkökulmasta – harvoin katsetta laajennetaan tulijoiden tarinoihin tai siihen, miksi he jättävät kotimaansa, millaisen matkan he joutuvat taittamaan, selviävätkö he matkasta ja millaisiin olosuhteisiin he päätyvät.

Me emme ole täältä -teoksessaan Tervonen on vastaanottamassa sisilialaiseen satamaan saapuvaa pelastusalusta, istuu unkarilaisen rajavartijan autossa EU:n itärajalla, osallistuu pariisilaisten paperittomien lakkoon, juo minttuteetä saaliitaan murehtivien senegalilaisten kalastajien kanssa ja tapaa perheitä, joiden poika on kadonnut Välimerelle. Asiantunteva ja lämpimän inhimillinen teos kasvaa vaikuttavaksi puheenvuoroksi siitä, mitä siirtolaisuus todella tarkoittaa niille, jotka päättävät lähteä.

Taina Tervonen on Ranskassa asuva, maahanmuuttoon erikoistunut toimittaja, palkittu kirjailija ja dokumenttiohjaaja. Hän on asunut Namibiassa ja Senegalissa 15-vuotiaaksi asti ja puhuu wolofia.

Me emme ole täältä – Muukalaisina Euroopan rajoilla ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Krista Putkonen-Örnin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 26.2.

