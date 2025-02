StatBun tuo tehokkaat BI-työkalut myös mikro- ja pienyritysten ulottuville

– Halusimme tehdä tiedolla johtamisesta saavutettavaa kaikille, ei vain niille, joilla on isot resurssit ja tarvittava osaaminen. StatBunin käyttöönotto itsessään on ilmainen ja se on suunniteltu niin helpoksi, että sen voi jokainen ottaa käyttöön itsenäisesti selaimen kautta. Ohjelmisto on intuitiivinen käyttää ja valmisohjelmistona se tarjoaa välittömästi valmiit näkymät ja työkalut yrityksen talouden seurantaan ja suunnitteluun. Jokainen voi muokata alustan ominaisuudet omiin tarpeisiinsa sopivaksi, ja edistykselliset talousraportoinnin työkalut saa käyttöön jo vain 14,90 euron kuukausihinnalla, Talgraf Oy:n toimitusjohtaja Toni Kemppinen avaa.

Älykkyyttä liiketoiminnan johtamiseen ilman monimutkaisuutta

Yksi StatBunin suurimmista eduista on sen käyttöönotto – yrityksen ei tarvitse investoida aikaa tai rahaa raskaisiin käyttöönottoprojekteihin, jotka vaativat monimutkaisia integraatioprojekteja, jatkuvia konsultointitarpeita ja käytön opettelua. Alustan edistykselliset ominaisuudet tekevät siitä miellyttävän ja vaivattoman käyttää ilman erityistä teknistä- tai talousosaamista. Käyttäjät voivat muokata raportteja ja suunnitelmia tarpeidensa mukaan joko itse tai liittämällä käyttäjäksi esimerkiksi tilitoimistonsa asiantuntijan.

– Asiakkaamme ja StatBunia ensi kertaa kokeilevat ovat olleet todella yllättyneitä ja innoissaan, kuinka nopeaa ja helppoa StatBunilla on aloittaa talouden seuranta ja suunnittelu. Minuuteissa tapahtuva käyttöönotto, valmiit näkymät ja esimerkiksi budjetoinnin aloittaminen heti vertailulukujen avulla on ollut ennennäkemätöntä. StatBunin visuaalisuus, käyttökokemus ja tekoälyominaisuudet saavat joka kerta valtavasti kehuja, StatBunin Commercial Success Lead Timo Räsänen kommentoi.

Mukautuu yrityksen tarpeisiin

StatBun-alusta skaalautuu yrityksen koon ja tarpeiden mukaan, ja rooliperusteinen käyttäjähallinta mahdollistaa henkilöstölle ja eri sidosryhmille aina roolilleen olennaiset näkymät ja työkalut.

– Tavoitteemme on antaa yrittäjille ja yritysjohdolle työkalut, joilla he voivat tehdä parempia päätöksiä ilman raskasta hallinnollista taakkaa ja osaamisen tai tuen puutetta. StatBun on kehitetty nimenomaan helpottamaan liiketoiminnan johtamista ja talouden hallintaa – ja tekemään siitä jopa inspiroivaa, Toni Kemppinen summaa.

Pienemmille yrityksille suunnattuja BI-työkaluja on kaivattu pitkään, ja StatBun vastaa tähän tarpeeseen tavalla, joka yhdistää tehokkuuden, saavutettavuuden ja modernin käyttökokemuksen. StatBunin ominaisuudet tekevät siitä erottuvan vaihtoehdon perinteisille ja raskaammille liiketoiminnan seuranta- ja suunnittelujärjestelmille tai laskentataulukkotyökaluille.

StatBunin myötä pienemmätkin yritykset voivat vihdoin hyödyntää tiedolla johtamista aidosti – ilman monimutkaisuutta tai suuria investointeja. Tämä on merkittävä etu yritysten menestyksen edistämiseksi.

Tutustu:

StatBun Yrityksille

StatBun Kotisivu

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Timo Räsänen, Commercial Success Lead | StatBun, Talgraf Oy

timo.rasanen@talgraf.fi

050 078 7878

Toni Kemppinen, toimitusjohtaja | Talgraf Oy

toni.kemppinen@talgraf.fi

050 361 6485

Liitteenä kuvamateriaalia StatBun-alustasta ja käyttöliittymästä.