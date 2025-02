Uusi rakentamislaki tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita (Pohjalaismaakunnat)

Närpiön saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen kuuleminen on käynnissä (Pohjanmaa) 12.2.2025 09:14:46 EET | Tiedote

Närpiön saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteita ovat luontotyyppien ja lajien kehityksen ylläpitäminen tai vahvistaminen, saaristo- ja muuttolintukantojen lisääminen ja virkistyskäytön ohjaaminen soveltuville alueille. Myös kalastus nostetaan esille: pyrkimyksenä on, että kalatalouden ja kalakantojen hoito on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä ja kommentoitavana 30.4.2025 asti.