Suomen ensimmäinen viiden tähden ympäristöluokitus myönnetty M2-Kotien asuinrakennukselle Järvenpäähän

Rakennustiedon ympäristöluokitus on apuväline, joka tukee rakennusten ympäristövastuullista suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koko niiden elinkaaren ajan. Luokitusasteikko on 1–5 tähteä, ja siinä on erilliset kriteerit uudisrakentamiselle, peruskorjauksille ja jo käytössä oleville rakennuksille. Myllytien rakennushankkeessa keskityttiin vastuullisiin ja kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin yhteistyössä urakoitsijan COfLOW Oy:n kanssa.

”Tämä on merkittävä saavutus, sillä Y-Säätiön uudisrakentamisen keskeisenä tavoitteena on edistää ympäristöystävällisiä ja vastuullisia rakennushankkeita sekä hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Nyt olemme saaneet konkreettisen tunnustuksen tästä työstä”, kertoo Y-Säätiön palvelut Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kampman.

Rakennustieto kokosi keskiviikkona 12.2. alan asiantuntijat 'Vastuullista kiinteistöliiketoimintaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen avulla' -tilaisuuteen, jossa Pekka Kampman ja Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski ottivat vastaan Myllytielle myönnetyn tunnustuksen.

Kestävä rakentaminen kohtaa asumismukavuuden Järvenpäässä

Ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus ovat kulkeneet käsi kädessä laadukkaan asumisen kanssa. Vastuullisuus ei ole tarkoittanut kompromisseja innovatiivisuuden tai estetiikan suhteen – jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kiinteistössä on huomioitu ympäristöystävälliset ratkaisut, jotka tukevat kestävää ja innovatiivista asumista.

Energiatehokkuus on huomioitu kaikissa ratkaisuissa. Katolle asennetut aurinkopaneelit tuottavat uusiutuvaa energiaa, ja rakennuksen tekniset järjestelmät on suunniteltu tukemaan mahdollisimman vähähiilistä ja resurssiviisasta asumista. Pitkäikäisyys, helppokäyttöisyys ja joustava säädettävyys varmistavat, että kiinteistö toimii tehokkaasti koko elinkaarensa ajan.

Vuonna 2023 valmistuneessa M2-Kotien Myllytie 14:n kohteessa osa asunnoista on varattu kulttuurialan ammattilaisille. Ylimmän kerroksen neljä ateljeeasuntoa tarjoavat jopa viiden metrin huonekorkeuden, mikä lisää avaruutta ja mahdollistaa tilan monipuolisen käytön. Lisäksi asukkaat voivat hyödyntää kerhohuonetta työtilana taiteen tekemiseen. Rakennuksen julkisivua elävöittää paikallisen taiteilijan Susanna Aution suunnittelema grafiikkateos.

Kohti kestävämpää tulevaisuutta

Rakennustiedon ympäristöluokituksen auditointi on käynnissä myös toisessa Y-Säätiön M2-Kodeille rakennuttamassa kohteessa, Nurmijärven Isoseppälä 10:ssä. Tämä rakennushanke oli poikkeuksellinen, sillä se valmistui alle seitsemässä kuukaudessa ja tuottaa osan tarvitsemastaan sähköstä aurinkopaneeleilla.

Lisäksi Y-Säätiö aikoo laajentaa ympäristöluokitusten vertailua tulevaisuudessa ja selvittää kotimaisen Joutsenmerkki-luokituksen mahdollisuuksia osana vastuullista rakennushankkeiden kehittämistä.