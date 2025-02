Kokoomuksen Marttinen: Opposition pelottelu on kaukana totuudesta

Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Matias Marttinen piti tänään kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron valtiopäivien avauskeskustelussa. Marttinen paalutti totuuden vasemmisto-opposition pelottelupuheiden takana olevan toinen.



”Jos opposition puheisiin olisi uskominen, on hyvinvointiyhteiskunta murenemassa. Talous ja vienti ovat kuitenkin kääntyneet kasvuun. Korot ovat laskussa ja kuluttajien ostovoima paranee. Yritysten näkymät ovat kyselyissä kirkastuneet ja Suomeen suunnitellaan nyt miljardiluokan investointeja”, Marttinen sanoo.



Marttinen muistutti vasemmisto-opposition tyrmänneen lähes jokaisen hallituksen uudistuksen ja tarjonneen tilalle miljarditolkulla työn, yrittämisen ja ahkeruuden verottamista sekä lainarahan varaan rakennettuja palveluita.



”Jäykät työmarkkinat, passivoiva sosiaaliturva, kireä verotus, lisääntyvä byrokratia tai julkisen menojen paisuttaminen eivät ratkaise yhtä ainutta Suomen ongelmaa. Nämä ovat vasemmassa laidassa ikisuosikkeja jokaiseen ongelmaan. Me olemme valinneet toisin, kestävä hyvinvointi syntyy vain työllä ja kasvulla, ei velalla”, Marttinen sanoi.



Puheessaan Marttinen korosti, ettei sotea voida uudistaa jarruttamalla kaikkea kehittämistä.



”Hanskoja ei voi pudottaa lähtöviivalla, kun ajat ovat vaikeat. Kokoomus haluaa nykyaikaistaa sote-palvelut viimein tälle vuosituhannelle. Meille Suomessa työskentelee yli 200 000 raudanlujaa sote-alan ammattilaista, jotka kyllä tietävät, miten palveluita voidaan kehittää. Siitä kertoo se, että hyvinvointialueiden talous on kääntymässä koko maan tasolla positiiviseksi”, Marttinen sanoo,



”Tekemillämme uudistuksilla ja toimilla takaamme sen, että Suomi ei istu enää seuraavaakin viittätoista vuotta katsomossa. Me tarjoamme uskottavan vaihtoehdon, jolla hyvinvointiyhteiskunta pystytään turvaamaan myös tuleville sukupolville”, Marttinen päätti.





Kokoomuksen ryhmäpuhe valtiopäivien avajaiskeskusteluun 12.2. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.



Arvoisa puhemies.



Jos opposition puheisiin olisi uskominen, on julkinen terveydenhuolto romahtamassa ja hyvinvointiyhteiskunta murenemassa. Synkkää pelottelua ja kriisipuhetta riittää, mutta omat ratkaisut loistavat poissaolollaan.



Totuus on kuitenkin toinen. Talous ja vienti ovat kääntyneet kasvuun. Korot ovat laskussa ja kuluttajien ostovoima paranee. Yritysten näkymät ovat kyselyissä kirkastuneet ja Suomeen suunnitellaan nyt miljardiluokan investointeja.



Meidän korjattavaksemme jätettiin talous, jossa velkaraha virtasi, mutta rakenteet rapautuivat. Nyt Suomi joutuu korjaamaan omaa kattoaan räntäsateessa.



Arvoisa puhemies.



Suomen tulevaisuus voi perustua kestävästi vain työnteolle ja yrittäjyydelle. Talouspolitiikan arviointineuvosto antoi vahvan tuen tekemällemme talouspolitiikalle. Sen mukaan hallituksen on tärkeää jatkaa uudistuksia, jotka vahvistavat julkista taloutta.



Tekemiemme yhdeksän miljardin sopeutuspäätösten myötä alijäämät ovat viimein kääntyneet laskuun. Myös velkasuhde saadaan tasaantumaan hallituskauden loppuun mennessä.



Kestävä hyvinvointi syntyy vain työllä ja kasvulla, ei velalla.



Arvoisa puhemies



Me kokoomuksessa emme usko jäykkien työmarkkinoiden, passivoivan sosiaaliturvan, kireän verotuksen, lisääntyvän byrokratian tai julkisten menojen paisuttamisen ratkaisevan yhtä ainutta Suomen ongelmaa. Nämä ovat salin vasemmassa laidassa ikisuosikkeja jokaiseen ongelmaan.



Me valitsemme toisin. Suomi palautetaan takaisin koulutuksen kärkimaaksi. Siksi lisäämme opetustuntien määrää kouluissa. Jokaisen lapsen ja nuoren on opittava lukemaan ja laskemaan kunnolla. Kännykät eivät kuulu kouluihin. Siksi rajoitamme niiden käyttöä. Perusasiat laitetaan nyt kuntoon.



Olemme tehneet mittavia uudistuksia työmarkkinoille, uudistaneet sosiaaliturvaa työhön kannustavammaksi, keventäneet työn verotusta ja purkaneet esteitä pois yrittämisen tieltä.



Kokoomus on valmis tekemään vielä lisää. Julkisen talouden raamit määrittelevät liikkumatilan, jonka sisällä olemme valmiit kääntämään kaikki kivet työllisyyden ja talouskasvun vahvistamiseksi.



Vasemmisto-oppositiosta on tyrmätty lähes jokainen ehdottamamme uudistus. Sen sijaan tilalle on tarjottu miljarditolkulla työn, yrittämisen ja ahkeruuden verottamista sekä lainarahan varaan rakennettuja palveluita. Se ei kokoomukselle käy.



Arvoisa puhemies.



Ei ole mitään soten uudistamista, että kaikkea kehittämistä jarrutetaan ja hanskat tiputetaan lähtöviivalle, kun ajat ovat vaikeat. Palveluita pitää parantaa.



Kokoomus haluaa nykyaikaistaa sote-palvelut viimein tälle vuosituhannelle. Meille tärkeintä ei ole se, kuka palvelut tuottaa, vaan se, että palvelut toimivat.



Me keskitymme nyt uudistamiseen ja palveluiden parantamiseen. Suomessa työskentelee yli 200 000 raudanlujaa sote-alan ammattilaista, jotka kyllä tietävät, miten palveluita voidaan kehittää. Siitä kertoo se, että hyvinvointialueiden talous on kääntymässä koko maan tasolla positiiviseksi.



Arvoisa puhemies.



Hyvinvointialueille on tälle vuodelle lisätty rahoitusta 2,2 miljardia enemmän kuin viime vuonna. Vaikean taloustilanteen keskelläkin me turvaamme me soten rahoituksen.



Ihmisillä tulee olla vapaus valita. Toteutamme kokeilun, jossa 65 vuotta täyttäneet pääsevät halutessaan yksityislääkärille terveyskeskusmaksun suuruisella omavastuulla, 28 eurolla. Toteutamme omalääkärimallin, jossa ihminen voi tavata aina tutun lääkärin tai hoitajan. Tämän haluamme laajentaa koko Suomeen.



Huolehdimme lapsista ja nuorista toteuttamalla puoli vuosikymmentä odotetun terapiatakuun ja uudistamme lastensuojelulain.



Arvoisa puhemies.



Suomen ja suomalaisten turvallisuus on kokoomukselle etusijalla. Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa tullaan viimein kieltämään lailla. Pidämme välttämättömänä, että rajaturvallisuuslain voimassaoloaikaa jatketaan. On meille kokoomuksessa selvää, että oikeusvaltiolla on oikeus puolustaa itseään.



Johdollamme tartutaan vihdoin määrätietoisesti katujengirikollisuuteen. Me emme anna jengien ja rikollisten sanella, miltä suomalaisilla kaduilla näyttää. Panostamme vahvasti myös poliisin riittäviin resursseihin ja oikeudenhoitoon.



Arvoisa puhemies.



Tekemillämme uudistuksilla ja toimilla takaamme sen, että Suomi ei istu enää seuraavaakin viittätoista vuotta katsomossa.



Me tarjoamme uskottavan vaihtoehdon, jolla hyvinvointiyhteiskunta pystytään turvaamaan myös tuleville sukupolville.