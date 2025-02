Kovimmat dokkariuutuudet jälleen Yle Areenassa festivaaliviikoilla 17.–31.3.

Dokkarifestivaaleilla Yle Areenan valloittavat mm. Diddy, Michael Jackson, Madonna, Suvikset ja Hard to Break

Mitä oikeasti tapahtuu Suviseuroilla? Löytyvätkö maine ja kunnia striimaamalla koko elämänsä somessa? Miten musiikkimoguli Diddystä tuli kiistanalainen Diddy, entä mitä tapahtui Michael Jacksonin tarinassa Leaving Neverland -kohudokkarin jälkeen? Millaisia ovat tosielämän katujengit Ruotsissa, ja kuinka kryptomaailmassa voi pikarikastua?

Yle Areenaan dokkarifestareita vietetään jo kuudetta kertaa. Festarit alkavat 17.3. Tämän vuoden dokkarit katsovat pintaa syvemmälle ja paljastavat, mitä todella tapahtuu meillä ja maailmalla. Ne vievät vaikuttavien tarinoiden äärelle ja avaavat silmiä. Usein totuus on tarua ihmeellisempää.

Älä missaa festarin ainutlaatuisia dokumentteja – jokainen niistä on ikkuna todellisuuteen.

Kovimpia kärkidokkareita

Majava & Co Oy

Suvikset

Suviseurat eli Suvikset on vanhollislestadiolaisten nuorten vuoden kohokohta. Satu Majavan seurantadokumenttisarjassa seurataan neljää nuorta, jotka tasapainoilevat perinteiden ja modernin maailman ristipaineissa. Suvikset tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden nähdä, millaista on olla nuori vanhollislestadiolainen tänä päivänä - ja millainen tapahtuma 70 000 ihmistä yhteen keräävä Suviseurat on.

Hard to Break

Atella on aina seuraavat bileet tiedossa, ja hän rakastaa viihdyttää somessa. Hän jakaa seuraajilleen elämänsä ylä- ja alamäet sensuroimatta. Jonsu löytää Aten myötä uuden ystäväporukan, jonka huoleton elämä ilman sääntöjä vetää puoleensa. Anna-Maija Heinosen ja Krista Moision dokumentissa seurataan, kuinka Atte ja Jonsu vähitellen ajautuvat vaikeuksien kierteeseen.

Diddy: Supertähden tuho

Juuri julkaistu dokumentti Diddy: Supertähden tuho (Diddy: The Making of a Bad Boy) kuvaa Sean "Diddy" Combsin nousua musiikkialan huipulle – ja tuhoon. Dokumentissa nähdään eksklusiivista kuvamateriaalia ja avoimia haastatteluja, joiden kautta tarkastellaan Diddyn nousua musiikkimaailman huipulle, ristiriitoja ja kiistoja sekä kulissien takaista todellisuutta.

Leaving Neverlandin jälkeen

Wade Robsonin ja James Safechuckin vuosia kestänyt oikeustaistelu Michael Jacksonin yhtiöitä vastaan on saamassa oikeudenkäyntipäivän. Tapaus saattaa vaikuttaa Yhdysvaltain viihdeteollisuuteen merkittävästi ja pakottaa yhtiöt kantamaan vastuuta tähtiensä rikkomuksista. Leaving Neverlandin jälkeen (Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson) seuraa Robsonin ja Safechukin matkaa ja tarkastelee myös viisi vuotta sitten julkaistun alkuperäisen kohudokumentin sekä Oprah Winfreyn ohjelman vaikutuksia heihin ja Jacksonin faneihin.

Kuinka lapsia saadaan?

Osuuskunta Icebreaker Productions / Yle

Kivun ja ilon työ

Karoliina Gröndahlin ohjaamassa dokumentissa seurataan kahta ammattilaista, jotka työskentelevät paremman synnytyskokemuksen ja synnyttäjien itsemääräämisoikeuden puolesta. Kätilö Kirsi toimii sairaalassa ja kotona kätilönä. Doula Anna-Riitta kouluttaa doulia ja kulkee asiakasperheen rinnalla kohti synnytystä. Intiimi dokumentti avaa synnytyksen henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja myyttisiä tasoja näiden ammattilaisten kautta.

Pimeän sperman kauppa

Dokumentti tutkii netin pimeitä markkinoita, joilla sukusolujen luovuttajat ja vanhemmuutta toivovat kohtaavat. Pimeän sperman kauppa (Spermworld) paljastaa molempien piilotetut motiivit ja mahdolliset tulevaisuuden haasteet.

Huikeita henkilökuvia

Jan A. Pfeifer / Image Club Oy / Yle

Nasrin’s Voice

13-vuotiaana avioliittoon pakotettu kurdityttö Nasrin kasvaa aikuiseksi maahanmuuttobisneksen, ihmissalakuljettajien ja kaappausten keskellä. Intensiivinen dokumentti seuraa nuoren naisen matkaa Irakista monen mutkan kautta Suomeen. Kaisa Rastimon dokumentissa hänestä kasvaa itsenäinen nainen, joka taistelee omien ja lastensa oikeuksien puolesta.

The Contestant

The Contestant on täysin häkellyttävä tarina Nasubin surrealistisesta kokemuksesta japanilaisessa reality-ohjelmassa. Menestysdokkari haastaa viihteen etiikan ja ihmisten kärsimyksellä viihdyttämisen.

Salaa kuvattuja materiaaleja

Yle

Äärioikeiston ytimessä

Äärioikeiston ytimessä (Undercover: Exposing the Far Right) -dokumentti lähtee liikkeelle Tallinnasta, jossa eurooppalaisen äärioikeiston johto on koolla. Brittiläisen Hope not hate -järjestön salaa kuvaama materiaali näyttää, miten äärioikeisto Britanniassa ja Euroopassa toimii, ja paljastaa rasistiset näkemykset ja mediataktiikat. Ajankohtainen dokumentti löytää myös Piilaaksossa toimivan äärioikeiston rahoittajan.

Jengirikolliset

Ruotsalainen, neliosainen Jengirikolliset (Skyttarna) paljastaa Tukholman jengirikollisuuden karut realiteetit. Miten nuoret, ja jopa lapset, ajautuvat jengisotiin ja murhasopimuksiin? Toimittaja Karwan Faraj haastattelee jengisodista selviytyneitä, selvittää nuorten värväämisestä murhaajiksi ja siviilien joutumista väkivallan keskelle.

Digitaalisen maailman syövereissä

Stormtrooper-skandaali

NFT-villityksen ja spekuloinnin pimeä puoli paljastuu kaksiosaisessa, huikeassa Stormtrooper-skandaali -dokumentissa (Stormtrooper Scandal), joka kuvaa, miten kryptomarkkinoiden ahneus aiheuttaa taloudellisia menetyksiä keräilijöille ja taiteilijoille.

Yle

Vaarallinen hakkeripoika

Sigurdur Thordarson, Siggi, hakkeroi 12-vuotiaana koulun tietojärjestelmän. 14-vuotiaana hän paljasti Islannin pankkien korruptiorikokset. Siggi päätyi Julian Assangen lähipiiriin paljastaen salaisia dokumentteja Yhdysvaltojen hallinnon kauhuksi. Ristiriidat maanisen Assangen kanssa käänsivät Siggin WikiLeaksia ja Assangea vastaan ja hän alkoi vakoilla heitä FBI:n toimeksiannosta. Siggin täytettyä 18-vuotta elämä sai uuden dramaattisen käänteen: hänet vangittiin väärennös-, kiristys- ja alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Tämän tarinan kertoo dokumentti Vaarallinen hakkeripoika (A Dangerous Boy).

Digimainonnan kääntöpuoli

Algoritmit päättävät, mitä näemme digitaalisilla alustoilla. Digimainonnan kääntöpuoli (The Click Trap – The Dark Side of the Digital Advertising System) tutkii digimainonnan nurjia puolia, algoritmien vaikutusta elämäämme sekä väärän tiedon leviämistä verkossa.

Musiikkimaailman ilmiöitä

Yle

Becoming Madonna

Uutuusdokumentti Becoming Madonna tarjoaa harvinaisen katsauksen ikonisen poptähden, Madonnan uran alkuvaiheisiin paljastaen ennennäkemätöntä arkistomateriaalia ja supertähden nousun kulissien takana.

Taylor Swift & Swifties

Taylor Swift & Swifties -dokumentti (The Rise & Rise of Taylor Swift) tutkii, miten Taylor Swift nousi popikoniksi ja miljardööriksi, ja mikä osuus intohimoisilla faneilla on menestyksen luomisessa? Onko Swift luonut markkinointistrategian, joka muuttaa – ja on jo muuttanut – musiikkibisneksen pysyvästi?

Nuorisokuvauksia maailmalta

Yle

Kesäleiri

Dokumentti Kesäleiri (Summer Qamp) seuraa LGBTQIA2S+ -nuorten elämää kesäleirillä, jossa he voivat olla omia itsejään kannustavassa ympäristössä. Lämmin, hauska ja koskettava dokumentti näyttää, kuinka nuoret keskittyvät itsensä voittamiseen, kaukana pelottelusta ja stigmoista.

Kerrotalojen prinsessat – kahdeksan vuotta myöhemmin

Tanskan yleisradioyhtiö DR palaa takaisin neljän Kerrostalojen prinsessat -sarjan osallistujan luokse kahdeksan vuoden jälkeen. Dokumentti seuraa nyt jo parikymppisten prinsessojen taistelua irti kovasta elämästä. Onko heillä mahdollisuus selviytyä aikuisten maailmassa?

Tänä vuonna dokkarifestareilla tarjoillaan myös kattaus kovia audiodokkareita ja podcasteja. Lista näistä julkaistaan myöhemmin.

Liity mukaan Areenan Dokkarifestivaaleille ja näe (ja kuule) omin silmin, mitä todella tapahtuu!

