Sofia Virta esittää pääministeri Orpolle kolme painavaa vaatimusta: “Suomella ei ole varaa politiikkaan, jossa oikeat ongelmat lakaistaan maton alle”

Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.

– Sillä, mitä te arvon pääministeri kaudellanne olette päättäneet, tänään, päätätte tai loppukautenne aikana teette, on vaikutusta siihen, miltä Suomi näyttää paitsi nyt, myös tulevaisuudessa. Ja on paikallaan kysyä, millä tavalla vahvaa ja kenestä välittävää Suomea Orpon hallitusohjelma muka oikeasti rakennetaan? Virta kysyi puheessaan.

Virran mukaan Vihreät kantavat huolta siitä, onko hallituksella käsitystä siitä arjesta, jota suomalaisissa kodeissa eletään. Virta muistutti, että hallituksen valitsema suunta on kuitenkin käännettävissä. Siksi Virta esitti pääministeri Orpolle kolme Vihreiden näkökulmaa, joilla Suomesta olisi mahdollista rakentaa maailman parasta maata.

– Turvatkaa soten rahoitus, jotta apua ja hoitoa saa aina ajoissa. Hyvinvointialueet tarvitsevat lisäaikaa alijäämien kattamiseksi. Aivan kuten talouspolitiikan arviointineuvosto on esittänyt. Aivan kuten Vihreät ovat koko kauden hallitukselta vaatineet. Säästöjä ei saada hoitojonoja pidentämällä, hoitajia vähentämällä tai ongelmien juurisyitä syventämällä kuten köyhyyttä lisäämällä, Virta aloitti.

– Panostakaa koulutukseen. Suomessa on maailman parhaat varhaiskasvatuksen ammattilaiset, opettajat ja kouluhenkilöstö. Haluamme, että lähikoulu on aina paras koulu ja että varhaiskasvatuksessa sylejä ja tukea riittää jokaiselle. Lapsiperheiden hyvinvointia turvaamalla turvaamme sitä, että mahdollisimman moni lapsi voisi kulkea koululuokkaan reppu täynnä tunnetta siitä, että hän on arvokas ja tärkeä, Virta jatkoi.

Lopuksi Virta vaati hallitusta lunastamaan suomalaisille annetut luonto- ja ilmastolupaukset, kuten valtion vanhojen metsien suojelun, vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämisen, hakkuiden kohtuullistamisen sekä hiilinielujen pelastuspaketin toteuttamisen.

– Vetoan, että uusi ympäristö- ja ilmastoministeri kuuntelee asiantuntijoita, tutkittua tietoa ja näyttää esimerkkiä siitä, että Suomi ymmärtää voivansa olla kokoaan suurempi ilmastotyössä ja että Suomi ymmärtää, että suomalaista luontoa voidaan suojella vain Suomessa, Virta totesi.

– Haluan osoittaa hallitukselle, että vaihtoehtoja on. Että yhteistyön mahdollisuuksia on. Mutta Suomella ei ole varaa sellaiseen politiikkaan, jossa oikeat ongelmat lakaistaan maton alle, jossa tuijotetaan varpaita horisontin sijaan tai jossa luodaan epätoivoa toivon ja tulevaisuuden uskon paikalle. Fiksuilla valinnoilla kaikki kun voisi mennä myös ihan hyvin, Virta päätti.