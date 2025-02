Nooa Säästöpankin tilinpäätöstiedote

Nooa Säästöpankin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2024

Nooa Säästöpankin vuosi 2024 sujui erinomaisesti. Pankki saavutti toimintahistoriansa parhaan liiketoiminnan tuloksen. Asiakasmäärä kasvoi keskeisissä kohderyhmissä. Luottokanta, talletukset ja asiakasvarat kasvoivat. Vakavaraisuus vahvistui.

”Lähdimme viime vuoteen keskittyen kannattavuuden vahvistamiseen kasvattamalla yritysliiketoiminnan osuutta luotonannossa ja talletusten osuutta jälleenrahoituksessa. Saavuttamamme erinomainen liikevoitto ja asiakasliiketoiminnan kasvu keskeisillä osa-alueilla kertoo onnistumisesta ja systemaattisesta tekemisestä”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Haajanen. ”Asiakkaamme ovat vaikeassakin taloustilanteessa hoitaneet omaa talouttaan hyvin, mistä heille iso kiitos. Järjestämättömät luottomme ovat maltillisella tasolla. Taserakenne mahdollistaa hyvin yritysliiketoiminnan kasvattamista jatkossa”, sanoo Haajanen.

Nooa Säästöpankki Oy on pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla toimiva säästöpankki, joka kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään. Pankin asiakaskunta muodostuu henkilö­asiakkaista sekä yrittäjistä, ammatin­harjoittajista ja pienyrityksistä. Pankin kaikesta antolainauksesta asuntovakuudellista on 85 %. Yritysrahoituksen osuus kaikesta antolainauksesta on 14 % ja osuuden ennakoidaan kasvavan jatkossa. Varallisuudenhoidon erityistarpeisiin vastaavat yksityispankin asiantuntijat.

Suomen talous elpyi vuoden kuluessa hiljalleen taantumasta. Kuluttajien taloustilannetta helpotti ostovoiman kohentuminen korkojen laskiessa. Luottamusta hillitsi kuitenkin heikko kehitys työmarkkinoilla. Yritysten luottamus alkoi kohentua varovaisin askelin, tosin toimialoittaiset erot ovat merkittäviä. Myös asuntomarkkinoilla on pitkään jatkuneen taantuman jälkeen näkyvissä kaupankäynnin vauhdittumista.

Luotonannon kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 958,5 miljoonaa euroa, kasvua 2,3 % edellisvuodesta. Luotonanto sisältää pankin taseessa olevat luotot 621,4 miljoonaa euroa sekä pankin välittämät Sp-Kiinnitysluottopankin luotot, jotka eivät sisälly pankin taseeseen. Välitettyjen kiinnitysluottojen määrä kauden lopussa oli 337,1 miljoonaa euroa. Luottoja nostettiin ja uudistettiin vuoden aikana yhteensä 153,4 miljoonaa euroa. Järjestämättömien saamisten määrä säilyi edelleen maltillisella tasolla, 1,43 prosenttia luottokannasta yhteensä.

Rahasto- ja vakuutussäästöjen määrä kasvoi vuodessa 14 %. Talletusten määrä kasvoi 7 %. Sijoittaja-asiakkaiden mielenkiinto talletuksiin säilyi edelleen hyvällä tasolla, vaikkakin korkojen lasku kasvatti selkeästi mielenkiintoa muihin omaisuusluokkiin. Pankin jälleenrahoituksesta suurin osa, reilu kaksi kolmannesta, tulee talletusvaroina henkilö- ja yritysasiakkailta. Talletusvarainhankinnan ylittävältä osalta pankki hankkii jälleenrahoituksensa Säästöpankkien Keskuspankilta.

Nooa Säästöpankki panostaa asiakkaiden taloudellisen turvallisuuden edistämiseen, vastuullisesti ja paikallista hyvinvointia tukien. Pankin asiakas­tyytyväisyys on erinomaisella tasolla, mikä kertoo kasvollisen, laadukkaan asiakas­palvelun merkityksestä. Säästöpankkiryhmän yhteinen verkko antaa toiminnalle vahvan pohjan. Lisäksi asiakkaita palvelevat Sp-Kodin kiinteistönvälittäjät. Pankin tytäryhtiö Sp-Koti Urbaanit Kodit toimii yhteistyössä pankin kanssa asiakkaiden tarpeisiin vastaten ja molempia yhtiöitä hyödyttäen.

Tulos

Nooa Säästöpankki Oy:n liikevoitto tilikaudelta oli 5,2 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa vuonna 2023). Korkokate oli 10,3 miljoonaa euroa (8,7) ja nettopalkkiotuotot 8,4 miljoonaa euroa (8,0). Liiketulosta nostivat korkokatteen vahvistuminen, antolainauksen, maksuliikenteen ja varallisuudenhoidon palkkiotuottojen hyvä kehitys sekä henkilöstö- ja hallintokulujen lasku. Myös sijoitustoiminnan tulos, liiketoiminnan muut kulut sekä odotettavissa olevien luottotappioiden määrä toteutuivat budjetoitua positiivisempana.

Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä

Nooa Säästöpankki Oy kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Nooa Säästöpankin omistavat Säästöpankkiryhmään kuuluvat säästöpankit.

Nooa Säästöpankin avainluvut 2024 (2023)

Vakavaraisuussuhde, %: 22,94 (21,58)

Liikevoitto (1 meur): 5,2 (2,9)

Koko luotonanto (1 meur): 958,5 (936,9), josta välitettyjä luottoja 337,1 (305,9)

Tase (1 meur): 792,2 (821,8)

Omat varat yhteensä (1 meur):72,2 (69,4)

(suluissa olevat luvut ovat vertailukaudelta 1.1.-31.12.2023)