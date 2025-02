Suomen suurpetopolitiikka jumissa – mitä voimme oppia Ruotsista?

Suomen suurpetopolitiikka on ajautunut umpikujaan, vaikka Ruotsissa – joka on niin ikään EU:n jäsenvaltio – suurpetoja on mahdollista metsästää kannanhoidollisesti.

Suomen Metsästäjäliitto ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) kutsuvat tiedotusvälineet, kansanedustajat ja maa- ja metsätalousministeriön edustajat infotilaisuuteen, jossa käsitellään Ruotsin suurpetopolitiikkaa, -hallintoa ja suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen järjestelmää.

Samassa tilaisuudessa Ruotsin asiantuntijat esittelevät maansa mallin valkoposkihanhien ja merimetsojen kannanhoidolliseen metsästykseen.



Tiedotustilaisuus: Ruotsin suurpetojen hallinta ja kannanhoidollinen metsästys



Aika: Keskiviikko 19.2.2025 klo 15:00–16:30

Paikka: Eduskunta, kokoushuone Pykälä (sisäänkäynti ovi A)

Kutsutut: Kansanedustajat ja avustajat, maa- ja metsätalousministeriö, media

Tilaisuuden kieli: Englanti





Asiantuntijat



Ruotsin Metsästäjäliitto

Mattias Olsson , hallintoasioiden päällikkö

, hallintoasioiden päällikkö Gunnar Glöersen, suurpetoasiantuntija



Pohjoismainen Metsästäjäliitto (Nordic Hunters Alliance)

Johan Svalby, pääsihteeri

Ohjelma (kesto 60 min)

Avauspuheenvuoro

Eduskunnan metsästäjäkerhon puheenjohtaja, kansanedustaja Saku Nikkanen (SDP)



Ruotsin suurpetojen hallinta ja metsästys

Suurpetopolitiikan perusperiaatteet Ruotsissa

Lainsäädännön puitteet ja EU:n luontodirektiivin tulkinta

Suurpetojen suotuisan suojelutason määrittely ja viitearvot

Kannanhoidollisen metsästyksen lupaprosessi, valitusoikeus ja oikeuskäytäntö

EU:n suhtautuminen Ruotsin suurpetopolitiikkaan

Valkoposkihanhien ja merimetsojen kannanhoidollinen metsästys Ruotsissa

Suojelumetsästyksen (skyddsjakt) periaatteet ja käytännöt

Poikkeuslupakäytäntö ja sen soveltaminen

Metsästyksen soveltuvuus lintudirektiivin puitteisiin

Suomen Metsästäjäliiton ja MTK:n näkemykset suurpetopolitiikan kehittämistarpeista Suomessa





Kysymykset ja keskustelu (30 min)