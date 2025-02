Yrjö & Hanna Oy:n 23-paikkaisen Riihikallion palvelukeskuksen ryhmäkotien toiminta päätetään keskeyttää Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä 21.2.2025.

Riihikallion palvelukeskuksen ryhmäkodissa on ollut pidemmän aikaa haasteita, joita olemme niiden ilmaannuttua korjanneet. Ryhmäkodit on saanut aktiivisesti ohjausta ja tukea hyvinvointialueelta, ja näillä toimenpiteillä toiminnassa on saavutettu hetkittäistä parannusta. Pysyvässä toiminnan muutoksessa emme ole valitettavasti onnistuneet. Asukkaat ja läheiset ovat olleet pääosin tyytyväisiä Riihikallion palveluihin.

Valvontaviranomainen oli havainnut epäkohtia Riihikallion ryhmäkotien toiminnassa muun muassa kirjaamisessa, ulkoilussa, henkilökunnan kielitaidossa ja hoitotyön osaamisessa. Epäkohtia korjattiin systemaattisesti ja kehitystyö on ollut määrätietoista ja laadukasta. Työntekijöiden osaamista on parannettu ja esimerkiksi haavanhoidossa tai kielitaidossa ei ole enää todettu haasteita.

- Riihikallion yhteydessä olemme epäonnistuneet johtamisen kehittämisessä. Työyhteisön kulttuurin ja toimintatapojen parantaminen vaatii pitkäjänteistä muutosjohtamista. Yhteistyö valvontaviranomaisen ja hyvinvointialueiden kanssa on ollut hyvää, ja toimenpiteillä on saatu aikaan muutosta. Valitettavasti muutos ei ole riittävä, Yrjö & Hanna Oy:n toimitusjohtaja Sari Laakso toteaa.

Asukkaidemme hoidon ja siirtymien turvaaminen on ensisijainen tavoitteemme. Teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa, jotta asukkaidemme hoito ja palvelut järjestetään mahdollisimman sujuvasti ja pienin muutoksin. Tavoitteenamme on varmistaa asukkaiden turvallinen siirtyminen uusiin palveluihin.

Olemme yhteydessä läheisiin ja järjestämme heille pikaisesti infotilaisuuden, jossa käydään läpi toiminnan keskeyttämiseen liittyvät asiat.