Soile Savolainen palkittiin poliisin hopeisella ansiomitalilla

-Tämä tuli ihan yllätyksenä! Hopeinen ansiomitali lämmittää sydäntä työskenneltyäni pitkään poliisin kanssa samassa työyhteisössä, sanoo Savolainen.

Hopeinen ansiomitali on yksi neljästä erilaisesta kunniamerkistä, joita poliisi voi myöntää. Kunniamerkkejä myönnetään yleensä poliisin henkilöstöön kuuluville, mutta joskus myös muille henkilöille, jotka ovat tehneet ansiokasta työtä poliisin hyväksi. Esityksiä hopeisen ansiomitalin myöntämisestä voivat tehdä poliisiyksiköiden päälliköt ja ansiomitalin myöntää poliisiylijohtaja.

Merkittävää työtä nuorten tukena

Soile on työskennellyt 18 vuotta oikeusedustuksessa, jonka asiakkaina ovat 15–17-vuotiaat rikoksesta epäillyt nuoret. Työssään nuorten oikeusedustajana hän osallistuu esitutkintaan, valvoo nuoren etua ja varmistaa, että nuori saa tarvittavaa oikeusapua. Hän on läsnä poliisikuulusteluissa ja -puhutuksissa sekä tuomioistuinkäsittelyissä. Käytännössä nuorten oikeusedustaja kulkee nuoren rinnalla koko rikosprosessin ajan, arvio nuoren tuen tarpeen ja ohjaa tarvittaessa tukipalveluiden pariin.

Tämän lisäksi Savolainen työskentelee Ankkuritoiminnassa sosiaalihuollon edustajana ja osallistuu alle 15-vuotiaiden rikolliseen tekoon epäiltyjen puhutukseen sekä tekee tilannearviota ja kartoitusta erityisten palvelujen tarpeita varten. Työnkuvaan kuuluu myös yhteistyö huoltajien ja muun viranomais- ja ammattilaisverkoston kanssa.

Nuorten oikeusedustajan työ onkin merkittävän ennaltaehkäisevää, sillä hän toimii siltana nuorelle erilaisten sosiaalipalvelujen pariin. Näissä palveluissa nuori perheineen saa tarvitsemaansa tukea ja rikollisuuden kehittyminen saadaan mahdollisesti keskeytymään nuoren elämässä.

-Rikokset tutkii poliisi, minun tehtäväni on kohdata asiakas lapsena ja huolehtia, että hän saa lain mukaisen tutkinta- ja oikeuskäsittelyn lisäksi tarvitsemansa tuen, Savolainen kiteyttää.

Palkitsemiskriteerit

Poliisin hopeinen ansiomitali: sosiaaliohjaaja Soile Savolainen

”Sosiaaliohjaaja Soile Savolainen on toiminut 18 vuoden ajan Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen lakisääteisen lasten oikeusedustuksen sosiaaliohjaajana. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluksessa hän osallistuu rikoksesta epäillyn lapsen kuulusteluihin ja puhutuksiin, pakkokeinoistuntoihin ja muihin oikeusistuntoihin lastensuojelun edustajana poliisin ohella. Savolainen on ollut erittäin merkittävässä roolissa koko edellä mainitun ajan Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen nuorten rikoksiin kohdistuvan poliisitoiminnan tukena ja hänen vankka osaaminen ja lapsen edun ajaminen on ollut korvaamatonta kehitettäessä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan ja nuorten rikostutkintaan keskittyvien ryhmien toimintaa sekä Espoon-Kauniaisten alueen ankkuritoimintaa.” – Länsi-Uudenmaan poliisilaitos