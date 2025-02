KYSin pääsairaalan peruskorjaus harjakorkeudessa – tilat käyttöön joulukuussa

Maaliskuussa 2023 alkaneen peruskorjauksen peruskorjausaste on kattava. Koko rakennus purettiin välipohjiin asti ja vain julkisivu sekä kantavat rakenteet jätettiin pystyyn. Laajalla purkutyöllä ja mittavalla peruskorjauksella varmistetaan rakennuksen rakenteellinen terveellisyys sekä tulevien tilojen laadukas sisäilma.

– Vanha vuodeosastorakennus on rakennusperintölailla suojeltu ja tästä syystä julkisivuun kohdistuvat toimenpiteet ovat olleet varsin huomaamattomia, jotta rakennuksen arkkitehtoninen, historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Esimerkiksi ikkunajakoa ei ole muutettu ja vanhojen parvekkeiden siluetit on säilytetty, kertoo rakennuttajapäällikkö Reino Pyy hyvinvointialueen kiinteistöhallinnosta.

Rakennustyöt alkoivat rakennuksen ylimmissä kerroksissa jo muiden tilojen purkutöiden aikana ja tämän ansiosta ylemmissä kerroksissa on päästy jo viimeistelyvaiheeseen. Vaiheittainen valmistuminen antaa aikaa myös tilojen varustamiselle ja henkilöstön koulutuksille tilojen käyttöön.

Rakennushanke on edennyt kokonaisuutena hyvin ja asetetussa aikataulussa. Työmaalla työskentelee päivittäin noin 120 henkilöä.

– Ison vuodeosastorakennuksen peruskorjaus on ollut ajoittain haastavaa, mutta sujuvan yhteistyön ansiosta rakentaminen on edennyt aikataulussa, laadukkaasti ja tavoitteiden mukaisesti. Olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti turvallisuuteen, mikä on varmistanut turvallisen ympäristön sekä aivan vieressä toimivan sairaalan asiakkaille ja henkilöstölle että työmaan työntekijöille. Lisäksi panostus työmaan siisteyteen ja puhtauteen takaa työntekijöille ja tulevan vuodeosastorakennuksen käyttäjille turvallisen sisäilman, kertoo Rakennusliike Lapti Oy:n aluejohtaja Noora Sokero.

Kaksitoistakerroksisen peruskorjausosan alimpiin kerroksiin on valmistumassa poliklinikkatiloja sekä huollon ja logistiikan tiloja. Toiseen kerrokseen tulee kuvantamisen tiloja. Vuodeosastot sijoittuvat kerroksiin 3.–9. Tiloihin tulee sijoittumaan noin 500 työntekijää.

Harjulan sairaalan osastotoiminnot siirtyvät KYSille

Hyvinvointialueen palvelujärjestelmäuudistuksen osana on päätetty siirtää Kuopion Harjulan sairaalan vuodeosastot peruskorjauksessa rakennettaviin tiloihin loppuvuodesta 2025 toimimaan yhdessä erikoissairaanhoidon vuodeosastojen kanssa. Ratkaisulla säästetään yli 30 milj. euron investointitarve.

– Vuonna 2022 otettu aikalisä hankkeen jatkamisesta 3-vaiheeseen tarjosi meille uudenlaisen mahdollisuuden suunnitella toimintaa hyvinvointialueella. On hienoa, että hyvällä suunnittelulla ja yleisten palveluiden toimialan vahvalla ja yhteen hiileen puhaltavalla toimeenpanolla olemme onnistuneesti saaneet suunniteltua Harjulan sairaalan vuodeosastojen siirtymisen KYSille peruskorjattaviin tiloihin ja siten saaneet merkittävästi pienennettyä investointipainettamme. Toimintojen integrointi hyödyttää sekä potilaita että henkilöstöä, toteaa yleisten palveluiden toimialajohtaja Jari Saarinen.

Joulukuussa käyttöön otettavassa vuodeosastorakennuksessa tilaa on noin 21 800 bruttoneliötä ja sen kustannukset ovat noin 77,4 miljoonaa euroa.

Uusi Sydän -allianssin muodostavat tilaajana toimivan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja päätoteuttajana toimivan Rakennusliike Lapti Oy:n lisäksi Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Granlund Kuopio Oy sekä aliallianssiosapuolina Caverion Suomi Oy, Are Oy ja Siemens Osakeyhtiö.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) pääsairaalan peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeessa, KYS Uusi Sydän -projektissa, rakennetaan uusi kymmenenkerroksinen sairaalatorni ja peruskorjataan KYSin pääsairaalan vuodeosastorakennus vaiheittain vuosina 2018–2027. Hankkeessa toteutettu uudisrakennusosa on noin 45 000 neliömetriä ja peruskorjausosa noin 21 500 neliömetriä. Koko projektin hyväksytty budjetti on 198,5 miljoonaa euroa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Rakennusliike Lapti Oy ja hankemuoto on allianssi. Projektissa toteutetaan yhteensä n. 450 sairaansijaa.