Veripalvelu valmistaa ja toimittaa sairaaloille luovutetusta verestä tehdyt verivalmisteet. Tavoitteena on saada vuosittain yli 20 000 uutta luovuttajaa, jotta luovuttajakunnan koko kasvaa ja se riittää kattamaan myös äkillisiä muutoksia verentarpeessa.

Osana tätä tavoitetta luotiin Veripalvelun työpaikkasertifikaatti, jonka työyhteisö saa käyttöönsä, jos sen työntekijät saavat luovuttaa verta työajalla. Sertifikaatti on ollut käytössä vuoden 2023 syksystä alkaen ja siinä on mukana jo yli 400 työpaikkaa.

Sertifikaatilla suuri symbolinen arvo

Jokipiin Pellavalla työpaikkasertifikaatti otettiin käyttöön heti syksyllä 2023 henkilöstön aloitteesta. Reilun kahdenkymmenen hengen porukasta muutama käy säännöllisesti luovuttamassa verta.

– Haluamme työpaikkana aktiivisesti mahdollistaa verenluovutuksen ja kuunnella henkilöstön toiveita, kehityspäällikkö Jussi Laurila kertoo.

– Verenluovutus työaikana on sujunut hyvin. Työnantajakuvan kannalta työpaikkasertifikaatista on meille myös lisäarvoa, sillä se osoittaa konkretiassa sen, mitä on sovittu, Laurila kertoo.

Myös Euroopan kemikaalivirasto ECHAssa aloite sertifikaattiin tuli työntekijöiltä. Helsingissä vuodesta 2007 toimineessa kemikaalivirastossa työskentelee noin 600 työntekijää eri Euroopan maista. Tiiu Bräutigam kemikaaliviraston viestinnästä kertoo ECHAn haluavan kannustaa henkilöstöä luovuttamaan verta työajalla, koska se on hyvin konkreettinen keino auttaa ja saada lisää ihmisiä luovuttajiksi.

– Verenluovutus on tärkeä tapa auttaa ja pelastaa ihmishenkiä, mikä tukee virastomme arvoja. Euroopan kemikaaliviraston työ kemikaaliturvallisuuden hyväksi suojelee terveyttä ja ympäristöä, Bräutigam summaa.

– Työpaikkasertifikaatti antaa työntekijöille viestin, että verenluovutus on tärkeää ja että ECHA arvostaa heidän toimintaansa. Tämä on pieni askel virastollemme työnantajana, mutta sillä on suuri symbolinen arvo. Kannustamme lämpimästi muitakin organisaatioita sallimaan verenluovutuksen työajalla.

Työpaikkasertifikaatin käyttöönotto helppoa

Työpaikkasertifikaatti on tunnustus, jonka organisaatio saa käyttöönsä, jos sen työntekijöiden on mahdollista luovuttaa verta työajalla.

Sertifikaatti vahvistaa työyhteisön vastuullista brändiä ja työnantajakuvaa.

Sertifikaatti mahdollistaa verenluovutuksen työajan puitteissa.

Työpaikkasertifikaatti tarkoittaa sekä yrityksille että niiden työntekijöille mahdollisuutta olla konkreettisesti mukana auttamassa potilaita.

Työpaikka voi itse päättää verenluovutuksessa yksityiskohdista. Keskimäärin verenluovuttajat käyvät luovuttamassa 1,6 kertaa vuodessa.

Verenluovutus työajalla -sertifikaatin käyttöönotto ei maksa mitään.

Mukana on nyt jo yli 400 työpaikkaa.





Sertifikaatti on ladattavissa Veripalvelun sivuilta, joilta sen voi liittää omille verkkosivuille. Työpaikkasertifikaatin sivuilta löytyvät myös mukana olevat työyhteisöt.

Lue lisää: veripalvelu.fi/tyopaikkasertifikaatti

Lisätietoa Luovuttajaryhmistä: https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/luovuttajaryhmat/