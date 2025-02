Biokaasulaitosten ennustavaa optimointia testataan Oulun yliopistossa: Monipuolisista raaka-aineista enemmän energiaa ja vähemmän päästöjä

Innovatiivinen yhdistelmä terästä ja puuta vie rakennusteollisuutta uudelle tasolle – Pohjois-Pohjanmaalta vauhtia vähähiilisiin ratkaisuihin 13.2.2025 10:52:48 EET | Tiedote

Puunkäyttö on lisääntynyt globaalisti etenkin suurissa rakennushankkeissa, mikä on kasvattanut tarvetta kehittää puutuotteita ja niiden asentamista entistä ympäristöystävällisemmin. Pohjois-Pohjanmaalla toimiva konsortio on saanut lähes 700 000 euron EU-rahoituksen hankkeelle, jossa hyödynnetään alueella kehitettyjen ultralujien terästen hyviä ominaisuuksia puutuotteiden kehittämiseksi niin, että niiden soveltuvuus eri käyttökohteisiin lisääntyy ja hiilijalanjälki pienenee.