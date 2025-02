Keusoten ja kuntien vastuut muuttuvat yhdenmukaisiksi koko alueella koulun tuen osalta

– Keusote käy läpi kaikkia palveluitaan ja samalla selkeytetään myös vastuita kuntien ja Keusoten väliltä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt kuuluvat kunnille ja tälläkin hetkellä Nurmijärvi, Mäntsälä sekä Pornainen ovat hoitaneet luokkien tuen resurssit itse. Muutoksen jälkeen tilanne on tasapuolinen tältä osin kaikille alueen kunnille. Järvenpää, Tuusula ja Hyvinkää ovat jo alkaneet suunnittelemaan ensi syksystä alkavia uusia järjestelyitä kuntouttaviin luokkiin. Kaikille osapuolille on tärkeää, että erityisen tuen oppilaat saavat jatkossakin riittävästi tukea kuntouttavissa luokissa ja Kalliomaan koulussa, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.

Keusoten vuoden 2025 talousvalmistelun yhteydessä on sovittu yhteiseksi tehtäväksi sopeuttaa talousarvioesitystä noin 9,3 miljoonalla eurolla. Yhtenä sopeuttamisen kohteena on koulun tuen ei-lakisääteiset palvelut, jotka on tarkoitus lopettaa kevätlukukauteen 2025.

Koulun tuen henkilöstöä on yhteensä 11, joista kaksi on määräaikaisessa tehtävässä. Henkilöstö työskentelee kolmen kunnan, Tuusulan, Järvenpään ja Hyvinkään, alueella kuntouttavissa luokissa sekä Kalliomaan koulussa. Osa kunnista tuottaa koulun tuen palvelut omana palvelutuotantonaan.

Keusoten koulun tukea koskevat yt-neuvottelut on käyty 17.1.–7.2.2025. Keusoten aluehallitus hyväksyi työnantajan esityksen 9 henkilön irtisanomisesta kokouksessaan 11.2.2025. Sopeuttamistoimenpiteellä saadaan noin 0,5 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

– Tavoitteemme on, että jokaiselle koulun tuen tehtävistä irtisanottavalle yhdeksälle työntekijälle löytyisi koulutustaan vastaava uusi työ Keusoten sisältä, kertoo Keusoten henkilöstöjohtaja Monica Hostio.