YTN:n kärsivällisyys loppui - lakkovaroitus teknologiateollisuuteen

– Neuvottelujärjestö on neuvotellut teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden

työehtosopimuksesta laihoin tuloksin syyskuusta 2024 saakka. Istuttu on, mutta työnantajilla ei ole ollut halua tai kykyä sopia edes teksteistä.



– Olemme myös jättäneet työnantajalle esityksen palkkaratkaisuksi jo ennen joulua, mutta tähän päivään mennessä he eivät ole kyenneet siihen vastaamaan. Kun mikään ei liiku, vaihtoehdot ovat aika vähissä, YTN:n puheenjohtaja Samu Salo sanoo.



YTN:n tavoitteena on saada teknologiateollisuuden sopimusalalla työskenteleville jäsenilleen

ostovoimaa kehittävä, yleiskorotukseen painottuva palkkaratkaisu. Työehtosopimuksen tekstien osalta YTN:lle kelpaisi nykyisetkin tekstit, mutta tämä ei Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle käy.



– Heillä on tekstien osalta vaatimuksia ja heikennyksiä, jotka meille eivät käy. Painostustoimet

ovat viesti siitä, että joku raja on nyt ylitetty, jäsenemme ovat valmiit puolustamaan työehtojaan, Salo sanoo.



YTN:n neuvottelupäällikkö Teemu Hankamäki painottaa, että neuvottelujärjestö on halunnut päästä sopimukseen neuvotteluteitse.



– Valitettavasti neuvotteluosapuoli ei tunnu tätä juurikaan arvostavan. Olemme syyskuusta lähtien olleet siinä käsityksessä, että neuvottelutiellä ja rakentavalla otteella ylemmille toimihenkilöille olisi ollut tarjolla sopimusratkaisu, mutta uskomme on osoittautunut turhaksi, hän sanoo.



– Lakkovaroituksen myötä prosessi siirtyy nyt valtakunnansovittelijalle, minkä toivon edistävän

yhteisymmärryksen löytymistä ja sopimukseen pääsyä, hän jatkaa.



YTN:n teknologiateollisuuden työehtosopimus on edustettavilla mitattuna Suomen toiseksi suurin teollisuuden sopimus, joka koskee yli 60 000 alalla työskentelevää ylempää toimihenkilöä ja asiantuntijaa. YTN on Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n suurin sopijakumppani, kun kaikki kolme järjestöjen välistä sopimusta lasketaan yhteen.



Lisätietoja lakoista löydät verkkosivuiltamme.