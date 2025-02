Greenpeacen aktivistit osoittivat mieltään Venäjän varjolaivastoa vastaan Itämerellä

Saksalaiset, puolalaiset, ukrainalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset ympäristöaktivistit maalaisivat keskiviikkona 12. helmikuuta merellä veneistä käsin suuren keltaisen 'RISK!' -tekstin liikkuvan tankkeri Prosperityn kylkeen. 175-metrinen Barbadosin lipun alla purjehtiva tankkeri on lastannut noin 40 000 tonnia öljyä Primorskissa ja on matkalla Aliagaan, Turkkiin. Laiva on 19 vuotta vanha, eikä sitä pitäisi enää käyttää öljyn kuljettamiseen.

Venäjä aloitti kansainvälisen lain vastaisen täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 eli lähes kolme vuotta sitten. Venäjä käyttää huonokuntoisia tankkereita kiertääkseen EU:n pakotteet ja rahoittaakseen sotaa myymällä öljyä.

"Ruotsin rannikot ovat uhattuna. Tällä viikolla yli kymmenen näistä mahdollisista öljyvuodon aiheuttajista uhkaa Itämeren ekosysteemiä", sanoo Greenpeace Saksan projektipäällikkö Nina Noelle.

Monet laivoista ovat riittämättömästi vakuutettuja, mikä tarkoittaa, että veronmaksajien täytyy maksaa vahingot öljyvuodon sattuessa.

"Vaadimme pakollista luotsausta turvallisen kulun varmistamiseksi Saksan ja Tanskan merialueella, riittävää vakuutusturvaa tankkereille ja todistuksia niiden merikelpoisuudesta", Noelle sanoo.

"Jos näitä asiakirjoja ei ole, laiva ja omistaja on asetettava EU:n pakotelistalle."

Tankkeriliikenteen kasvu lisää onnettomuusriskiä

Vaikka laivaliikenne on vähentynyt sodan alkamisen jälkeen, Venäjän raakaöljyn vienti on kasvanut merkittävästi: tammikuusta 2021 lähtien raakaöljytankkereiden matkat ovat kasvaneet 70 prosenttia. Samalla laivojen keski-ikä on noussut. Kun tankkereiden keski-ikä oli vuonna 2021 vielä 9 vuotta, se oli noussut lähes 17 vuoteen vuoden 2024 puoliväliin mennessä Greenpeacen syyskuussa 2024 julkaisemien tietojen mukaan. Greenpeace on lokakuussa 2024 julkaissut 192 vaarallisen tankkerin listan. Listatuista tankkereista 78 on päätynyt EU:n, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen pakotelistoille.

Kuvia ja videoita mielenosoituksesta

Raportti varjolaivaston aluksista

