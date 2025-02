Suomen 4 Nations-turnaus alkaa – Lue Veikkauksen seniorianalyytikon nostot ja katso Patrik Laineen kommentit videolta

Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaaran mukaan yhtenäisellä Suomen joukkueella on kuitenkin mahdollisuutensa.



- Lähtökohtaisesti Suomi on turnauksessa altavastaaja, ja kertoimien mukaan selvästi todennäköisin sijoitus on neljäs sija, mutta ihan mahdollinen finaalipaikkakin on. Sen todennäköisyys on meidän arviomme mukaan 25 prosenttia, eli se toteutuu kerran neljästä, Eirtovaara kertoo.



-Suomalaiset ovat pelanneet Leijonia aika maltillisesti, vaikka tarjolla olevat kertoimet ovat Suomen joukkueelle isoja. Ilmeisesti asiakkaammekin ovat hieman varovaisia odotusten suhteen ennen avausottelua.



Suomen joukkue lähtee turnaukseen kovilla hyökkääjillä.



- Kohteista löytyy kattavasti vaihtoehtoja vaikkapa siitä, että tekevätkö tähtipelaajat otteluissa maaleja sekä heidän maalimääristään koko turnauksen aikana. Montako kertaa Patrik Laine osuu turnauksessa? Eirtovaara nostaa.



Patrik Laine kertoo puolestaan ajatuksistaan USA-ottelusta tällä videolla.



Suomen puolustuksen onnistuminen on ratkaisevassa roolissa turnauksessa.



- Suomi jää toisaalta etukäteen katsottuna paperilla puolustajien kiekollisessa pelissä jälkeen USA:sta, Kanadasta ja Ruotsista. On kiinnostavaa nähdä, miten Leijonien pakit selviävät paineen alla ja minkä verran Suomen joukkueen yhtenäisyys paikkaa tuota puutetta, Eirtovaara sanoo.



Eirtovaaran mukaan asetelmien arviointi turnaukseen on hieman haastavampaa, koska edellisestä NHL-pelaajien maajoukkueturnauksesta on kulunut aikaa.



-Ehdottomasti ennakkoasetelmia on tutumpia maajoukkueturnauksia haastavampi arvioida, kun 4 Nations-turnaus pelataan ensimmäistä kertaa ja edellisestä parhaiden pelaajien turnauksesta on pitkä aika. Ei ole siten ihan varmuutta siitä, millaista peliä mikäkin joukkue lähtee pelaamaan. Kun kukaan ei varmuudella tiedä näitä asioita, oikealla näkemyksellä saa varmasti etuja vedonlyönnissä.



Veikkauksen Pitkävedossa Suomen otteluiden 1X2-kohteissa on korotettu palautusprosentti 98 %.



USA-Suomi alkaa perjantaina 14.2. klo 03.00. Ottelu pelataan Montrealissa.



Veikkauksen 4 Nations Face-Off -turnauksen kohteet