Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on suojellut Vaasan Kruununmakasiinin (Pohjanmaa)

Lääninarkkitehti C.A. Setterbergin vuonna 1867 suunnittelema Valtion viljamakasiini valmistui vuonna 1872 korvaamaan Vanhan Vaasan palolta säästyneen vanhan kruununmakasiinin. Kaksikerroksinen aumakattoinen viljavarasto noudattaa tyyliltään Setterbergin omaksumaa vähäeleistä tiiligotiikkaa. Rakennuksen julkisivut on jaettu liseeneillä (kapiteelittomilla tiilipilastereilla) tasasuuriin pintoihin, joita yläosassa rajaa pyörökaarifriisi. Tiilirungon sisällä olevan keskikäytävän molemmille puolille on rakennettu kaksi rakennuksen pituista hirsirunkoa/kehikkoa, jotka on jaettu viideksi erilliseksi viljasiiloksi. Hirsirunkoiset siilot ovat kaksikerroksisia ja niihin on mahtunut yhteensä noin 3,3 milj. litraa viljaa. Julkisivukentissä on kahteen kerrokseen sijoitetut pienet teräsluukulliset ikkuna-aukot, joilla ei ole siilorakenteen takia varsinaista valaistuksellista merkitystä. Rakennus on ollut puolustusvoimien käytössä 1926–1999, jonka jälkeen se on luovutettu kaupungille.

Kruununmakasiinin keskikäytävä. Kuva: Juhani Hallasmaa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Rakennus kuuluu Hovioikeuden, entisen Vesiylioikeuden ja Lääninvankilan kanssa Vaasan englantilaistyyppistä rantapuistoa maisemallisesti hallitsevaan julkisten rakennusten sarjaan ja se on osa kaupunginrannan valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Suomessa on 1820–1912 välisenä aikana rakennettu noin 20 kruununmakasiineja ja pitäjämakasiineja. Pääosa Suomen kruununmakasiineista ovat käyttötarkoitusten muutosten yhteydessä menettäneet sisätilojen osalta alkuperäisen ilmeensä ja Vaasan Kruununmakasiini on selvitysten perusteella ainoa julkisivultaan tiilirakenteinen ”kaupunkimakasiini”, jossa sisätilojen alkuperäinen asu on keskeisiltä osiltaan säilynyt. Vaasan kruununmakasiinilla on valtakunnallista arvoa eikä sen sisätilojen suojelua voida turvata alueidenkäyttölain mukaisin keinoin.