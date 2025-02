Kauppakeskus Sokkari vahvistaa asemaansa – Kekäle avaa uuden myymälän syyskuussa

Jyväskylän ydinkeskustassa sijaitseva Kauppakeskus Sokkari saa uuden vetovoimaisen toimijan, kun vaateliike Kekäle muuttaa Sokkarin ensimmäisestä kerroksesta kesällä vapautuvaan 800 neliön myymälätilaan. Kekäleen vaateliike sijaitsee tällä hetkellä Tawastin kauppakeskuksessa.

− Olemme todella iloisia, että saamme Kauppakeskus Sokkariin uuden ja vetovoimaisen, Sokoksen lailla laatumuotiin erikoistuneen vaateliikkeen. Kekäle täydentää kauppakeskuksen tarjontaa ja vahvistaa Sokkarin laadukasta ja vastuullista valikoimaa, iloitsee Kauppakeskus Sokkarin johtaja Una Hirvilammi.

Kekäle on kotimainen vaateketju, joka on palvellut suomalaisia vuodesta 1957 lähtien, jo yli 65 vuotta. Joensuusta lähtöisin olevalla perheyrityksellä on 14 vaatemyymälä eri puolilla Suomea. Jyväskylässä Kekäleellä on ollut myymälä vuodesta 1974 lähtien. Kekäleen on määrä avata uusi myymälä Sokkarilla syyskuun alussa 2025.

− Meidät on aina tunnettu henkilökohtaisesta ja asiantuntevasta palvelusta ja siihen nojaamme jatkossakin. Kivijalkakaupalle on edelleen runsaasti kysyntää. Verkkokauppa kasvaa varmuudella edelleen, mutta se ei silti korvaa myymälää, missä vaatetta voi sovittaa ja hypistellä ja saa myyjältä apua. Sokkari on vilkas kauppakeskus keskellä kaupunkia ja siten meille luonteva kauppapaikka, Kekäleen toimitusjohtaja Joonas Kekäle toteaa.

Kauppakeskus Sokkarilla kaksi vahvaa muodin erikoisliikettä kirittävät toisiaan

− Olemme todella innoissamme, että pystymme vahvistamaan laadukkaiden vaatteiden tarjontaa keskustassa saman katon alle. Uskomme, että kahden vahvan muotiin erikoistuneen toimijan, Sokoksen ja Kekäleen, rinnakkainen toiminta kirittää molempien myyntiä ja tuo asiakkaille entistä paremman valikoiman. Asiakkaiden näkökulmasta tämä on todella hieno asia, Una Hirvilammi toteaa.

Osuuskauppa Keskimaan omistamalla Kauppakeskus Sokkarilla on yhteensä 30 toimijaa. Kauppakeskus Sokkarin asiakasmäärä vuonna 2024 oli noin 4,5 miljoonaa ja kaikkien toimijoiden osalta kokonaismyynti oli 66,7 miljoonaa.

− Uskomme, että vain jatkuvasti kehittymällä pystymme pitämään niin Sokkarin kauppakeskuksen kuin Jyväskylän keskustankin vetovoimaisena jatkossakin, Hirvilammi päättää.