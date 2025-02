Ikäihmisten uusi asumisyksikkö nousee Lopelle – ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan syksyllä

Lopen kirkonkylälle nouseva ikäihmisten uusi asumisyksikkö on saavuttanut harjakorkeuden, ja harjannostajaisia päästiin juhlimaan torstaina työmaahenkilöstön ja kutsuvieraiden kesken. Uuden asumisyksikön rakennustyöt alkoivat keväällä 2024 ja tällä hetkellä työmaalla tehdään sisätöitä kuten kalusteasennuksia, laatoituksia ja lattiamattotöitä. Työmaalla työskentelee päivittäin noin 25 henkilöä. Suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti Oy ja rakennuksen omistaa Suomen Hoiva ja Asunto Oy. Uuteen rakennukseen muuttavat nykyiset Eedilän asukkaat.

– Kaksikerroksiseen palveluasumisen yksikköön tulee yhteensä 49 asukaspaikkaa. Palvelukotiin rakentuvat asunnot ovat muuntojoustavia ja niissä voidaan tarjota joko ympärivuorokautista palveluasumista tai yhteisöllistä asumista ikäihmisille – tai molempia. Kaikkiin huoneisiin tulee asukkaalle oma keittiö. Asuinhuoneiden lisäksi hoivakodista löytyy yhteiset ruoka- ja oleskelutilat, päivätoimintatila, kuntosali, saunaosastot, pyykkitila sekä henkilökunnan tiloja. Asukkaat ovat tiloissa vuokralla, sanoo ikäihmisten asumispalveluiden tulosaluejohtaja Raila Lahtinen.

Harjannostajaisissa puheen piti mm. kansanedustaja Timo Heinonen (kok.).

– On tärkeää, että tällaiset palvelut, joita tarvitaan joka päivä, ovat lähellä. Siinä vanhusten asumispalvelut ovat keskiössä. Tätä taloa kun katsoo, ei voi olla kuin tyytyväinen arkkitehtiin ja rakentajaan. Talo on kuin se olisi ollut tällä historiallisella paikalla naapuritalojen tapaan jo sata vuotta, Heinonen sanoo.

Keskiössä kodinomaisuus ja viihtyisä piha-alue

Kooltaan palveluasumisen yksikkö on 3 300 m². Kohteen suunnittelussa on ollut keskiössä sisä- ja ulko-oleskelutilojen kodinomaisuus – valoisat, viihtyisät ja toimivat tilat ovat niin asukkaiden kuin henkilökunnankin iloksi. Rakentamisessa on panostettu viihtyisään piha-alueeseen, josta löytyy erilaisia oleskelualueita, muistopuutarha, pergola, marjapensaita, viherkasveja ja istutusallas asukkaiden omille istutuksille. Asumisyksikön tarkoituksena on tukea asukkaiden hyvinvointia luomalla miellyttävät puitteet niin yksityisyyttä kunnioittavalle asumiselle kuin sosiaaliselle kanssakäymiselle.

– Rakennustyöt ovat edenneet sujuvasti ja hyvässä yhteistyössä. Olemme suunnittelussa ja toteutuksessa ottaneet vahvasti huomioon paikallisuuden. Punatiilinen palvelutalo istuu mukavasti alueen muuhun rakennuskantaan. Tontilta puretun vanhan navetan perustuksissa käytettyjä kivilohkareita tullaan hyödyntämään palvelutalon pihan maisemoinnissa. Lisäksi palvelutalon oleskelutiloihin tulee maisematapettia, joissa komeilee Lopen Iso-Melkuttimen ja Luutalammin järvimaisemat, kertoo aluejohtaja Tuomo Turkkinen Laptilta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle ikäihmisten lähipalveluiden kehittäminen on tärkeä asia.

– Oma Hämeessä on linjattu, että ikääntyneiden pitkäaikainen palveluasuminen on lähipalvelua, joten tämä uusi yksikkö on tärkeä erityisesti Lopella asuville ikääntyville ja heidän omaisilleen. On tärkeää, että pystymme tarjoamaan asuntoja mahdollisimman läheltä omaa kotia niille alueen ikääntyneille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista palveluasumista. On myös henkilökunnan kannalta tärkeää, että olosuhteet työyksikössä ovat toimivat, jotta he pystyvät mahdollistamaan asukkaille sujuvan arjen ja tarvitsemansa tuen, sanoo Oma Hämeen ikäihmisten palvelujen toimialajohtaja Jorma Haapanen.

Lopen uusi ikäihmisten asumisyksikkö saa myös uuden nimen lähiviikkoina. Oma Häme keräsi nimiehdotuksia nimikilpailulla alkuvuoden ajan ja voittajanimi julkistetaan pian.