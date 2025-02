Kela maksoi kansaneläkettä ja takuueläkettä 2,64 miljardia euroa vuonna 2024

Kela maksoi vuonna 2024 kansaneläkkeitä ja takuueläkkeitä yhteensä noin 544 000 henkilölle. Kansaneläkettä sai viime vuonna noin 541 000 henkilöä. Saajien määrä on vähentynyt viidessä vuodessa 46 000 henkilöllä (8 prosenttia) ja kymmenessä vuodessa 89 000 henkilöllä (14 prosenttia).

Vuoden 2024 aikana Kela maksoi kansaneläkkeitä 2,33 miljardia euroa.­

ALT: Kuvion otsikko: Kelan maksamien eläkkeiden saajamäärä vähenee tasaisesti. Kuvio näyttää kansaneläkkeen ja takuueläkkeen saajat sekä maksetut etuudet 2018-2024.

Lakimuutoksen vuoksi Kela ei enää maksa kansaneläkkeenä maksettavia vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä muissa EU- ja Eta-maissa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa asuville eläkkeensaajille 1.2.2025 alkaen.

Ulkomailla kansaneläkettä saavien henkilöiden määrä on viime vuosina laskenut ja oli vuonna 2024 vähän yli 24 000 henkilö. Heistä kaksi kolmasosaa oli naisia. Keskimääräinen kansaneläkkeen määrä ulkomaille oli vajaa 140 euroa kuukaudessa ja yhteensä Kela maksoi kansaneläkkeitä ulkomaille 43,2 miljoonaa euroa vuonna 2024.

– Kansaneläkettä saavien määrä on vähentynyt tasaisesti, mikä näkyy myös ulkomaille maksettavissa eläkkeissä. Työeläkkeiden taso on noussut ja yhä useamman eläkkeensaajan työeläkkeen määrä on yli tulorajan, jolla voi saada kansaneläkettä, sanoo Kelan tutkimusprofessori Karoliina Koskenvuo.

Takuueläkkeiden saajamäärä on pysynyt tasaisena

Takuueläkkeen saajamäärä nousi vuoteen 2021 asti. Tähän vaikuttivat ainakin rekisteripoiminnat, joiden avulla Kela selvitti ja kontaktoi henkilöt, joilla voisi olla oikeus takuueläkkeeseen. Vuosien 2019 ja 2021 poiminnat nostivat saajamääriä 11 000 henkilöllä. Takuueläkkeen saajamäärä on pysynyt viime vuodet tasaisena. Vuonna 2024 Kela maksoi takuueläkettä 116 500 henkilölle.

Maksettujen takuueläkkeiden kokonaissumma on ollut hienoisessa nousussa ja oli vuonna 2024 noin 312,7 miljoonaa euroa. Kasvun taustalla vaikuttavat takuueläkkeisiin viime vuosina tehdyt vuosittaiset indeksitarkistukset ja ajoittaiset tasokorotukset.

Suurimmalla osalla eläkkeensaajista Kelansa maksamat eläkkeet täydentävät työeläkettä. Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa. Kun työeläke saavuttaa tietyn tason, kansaneläkettä ei myönnetä enää lainkaan. Kelan maksama takuueläke taas turvaa saajalle vähimmäiseläkkeen, jos saajan kaikki eläkkeet ennen verotusta ovat yhteensä alle 978,34 euroa kuukaudessa.