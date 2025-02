Porvoon Rosso uudistuu – entistä viihtyisämpi koko perheen ravintola

Rosso on jo vuosikymmenten ajan ollut koko perheen kohtaamispaikka, jossa italialaisista mauista voi nauttia rennossa ympäristössä. Uudistetussa ravintolassa asiakkaat pääsevät kokemaan entistä raikkaamman tunnelman, joustavat pöytäjärjestelyt ja viihtyisät loosipaikat ikkunoiden äärellä. Myös suosittu raastepöytä saa uuden, paremman sijainnin, jotta ruokailukokemus on entistä sujuvampi.

– Rosso muutti nykyisiin tiloihinsa Lundinkadulle vuonna 2011, ja sen jälkeen ravintolassa ei ole suurempia uudistuksia tehty, toimialajohtaja Laura Koistinen kertoo. Rosso on ravintola, johon kaikki ovat tervetulleita. Annosten hinnoittelulla ja ruokalistan monipuolisuudella on pyritty siihen, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus nauttia ravintolaelämyksistä. Myös erilaiset erityisruokavaliot on huomioitu hyvin.

Uudistuksen yhteydessä myös lasten leikkipaikka uusitaan täysin.

– Rosso haluaa olla perheravintoloiden numero ykkönen, ja siksi meille on tärkeää tehdä ravintolakäynnistä viihtyisä myös lapsille. Lastenlistalta löytyykin runsaasti vaihtoehtoja eri-ikäisille lapsille. Lapsia varten on kehitetty myös aivan uusia palvelukonsepteja, esimerkiksi pizzakoulu, joka tullaan myös näkemään Porvoon Rossossa.

Ravintola suljetaan remontin alta keskiviikkona 12. maaliskuuta, ja uudistunut Rosso avaa ovensa jälleen huhtikuun alussa – valmiina toivottamaan tervetulleiksi sekä vanhat että uudet asiakkaat entistä parempaan ravintolakokemukseen.

Uuden sisustuksen on suunnitellut Jaana Ekholm yrityksestä Visionary Design Partners Helsinki Oy, joka suunnitteli myös viime vuonna avatun Porvoon Amarillon sisustuksen.