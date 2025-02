Elämysmatkat on nimetty Milano Cortinan talviolympialaisten viralliseksi myyjäksi Pohjoismaissa

Elämysmatkat toimii yhteistyössä KOK:n nimittämän pääoikeuksienhaltija On Locationin kanssa tarjoten asiakkaille ja yrityksille viralliset hospitality- ja matkapaketit, jotka sisältävät:

Taatun pääsyn olympiatapahtumiin ilman lippuarvontoja

Hyvät katsomo- tai aitiopaikat sekä valitut oheispalvelut

Lippupaketteihin sopivat hotellit, lennot ja kuljetukset

Yrityksille räätälöidyt ryhmäpaketit ja tapahtumat





Räätälöityjä matkapaketteja suomalaisten suosikkilajeihin

Elämysmatkat rakentaa yhteistyössä On Locationin kanssa matka- ja lippupaketteja erityisesti suomalaisille urheilufaneille. Jääkiekkoon on jo julkaistu Follow Your Team -lippupaketteja joilla näkee kaikki Leijonien alkusarjaottelut. Maastohiihtoon on tulossa kohtuuhintaisia matkapaketteja painottuen suomalaisittain kiinnostavimpiin lähtöihin. Jääkiekko- ja maastohiihtopaketitjulkaistaan eksklusiivisesti Elämysmatkojen myyntiin.

Taustalla ennätyksellinen Pariisin kisaprojekti

Elämysmatkat oli Pariisin olympialaisten suurin hospitality- ja matkapakettien myyjä Euroopassa. Elämysmatkojen Pariisi-projekti oli henkilömäärältään ja liikevaihdoltaan suurin suomalaisen matkanjärjestäjän koskaan toteuttama kansainvälinen matkustustapahtuma. Pariisin onnistuminen edesauttoi merkittävästi Milano Cortina 2026 -sopimuksen syntymistä.