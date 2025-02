Lahtelaiselle Galvatekille lähes 20 miljoonan euron sopimukset Etelä-Korean Incheoniin ja Jyväskylään

Lahtelainen teollisuuden pintakäsittelylinjoja valmistava Galvatek on tehnyt kaksi isoa sopimusta, joiden yhteenlaskettu arvo on lähes 20 miljoonaa euroa.



Galvatek toimittaa eteläkorealaiselle Korean Air:lle lentokoneiden suihkuturbiinien puhdistuslinjaston Incheoniin, Seoulin kansainvälisen lentokentän läheisyyteen. Linjasto on osa suihkuturbiinimoottoreiden huoltolaitosta, josta tulee valmistuttuaan Aasian suurin. Siellä tullaan huoltamaan noin 350 matkustajakoneen moottoria vuodessa.



Toinen vastikään Galvatekin solmima kauppa on Jyväskylään rakentuvalle Nammo Lapua Oy:n ammustehtaalle toimitettava pintakäsittelylinjasto. Linjaston kappaleenkäsittely on automatisoitu, jonka ansiosta linjastoa operoivien työntekijöiden ei tarvitse nostella painavia taakkoja. Molemmat linjastot toimitetaan alkuvuodesta 2026.

”Kauppojen arvioitu työllisyysvaikutus Suomessa on noin 40 henkilötyövuotta. Työllistämme oman henkilökuntamme lisäksi laajasti kumppaneitamme muun muassa Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueella”, Galvatekin toimitusjohtaja Lasse Vilminko kertoo.

Kumppaneihin kuuluvat muun muassa ultraäänipesureita valmistava lahtelainen FinnSonic sekä maalauslinjaosaaja, vihtiläinen Spraytech.

”Kun teollisuuden alalla yleinen trendi ei ole ollut viime aikoina kovin positiivinen, on hienoa, että voimme kertoa tällaisia uutisia ja osaltamme piristää Suomen vientiä. Tulemme kauppojen myötä tekemään hankintoja kumppaneiltamme useiden miljoonien eurojen arvosta”, kommentoi Galvatekin kansainvälisestä myynnistä ja asiakkuuksista vastaava Jarno Virtanen.

Galvatek on alansa automatisoimisen edelläkävijä

Galvatek on alallaan ainutlaatuinen toimija, sillä se toimittaa asiakkailleen pintakäsittelyn kokonaisratkaisuja sen sijaan, että asiakkaan täytyisi ostaa yksi linjaston osanen yhtäältä ja toinen toisaalta.



Oleellinen osa Galvatekin linjastoja on se, että ne ovat täysin automatisoituja. Galvatek onkin valmistanut automatisaatiota hyödyntäviä linjastoja jo 80-luvulta asti. Automatisaation ansiosta linjastot ovat paitsi tehokkaampia ja tarkempia, myös turvallisempia verrattuna perinteisempiin linjastoihin.

”Pintakäsittelylaitoksissamme hyödynnetään itse Lahdessa luomaamme ja koodaamaamme ohjausjärjestelmää”, Vilminko kertoo.

Pintakäsittelylinjastoissa hyödynnetään erilaisia kemiallisia prosesseja ja vahvojakin kemikaaleja. Myös ympäristön kannalta laitoksissa on siksi tärkeää huolehtia myös jäteveden asianmukaisesta puhdistamisesta. Siksi Galvatek toimittaa sekä vedenpuhdistuslaitokset että prosessin poistoilmastoinnin ja kaasupesurit osana linjastojaan.



Galvatek työllistää Lahdessa vajaat 40 henkilöä, joihin kuuluu muun muassa kemiantekniikan, koneen- ja ohjelmistosuunnittelun sekä prosessitekniikan ammattilaisia.