Claire Douglas: Dekkarikuningattaren murhamysteeri Englannin maaseudulta

Mullistava löytö laittaa arjen sekaisin: toimittajat ja paparazzit päivystävät talolla yötä myöten, poliisitutkinta käynnistyy ja kotia aletaan yhtäkkiä kutsua rikospaikaksi. Arkea tulee mullistamaan myös Saffyn vauhdikas ja levoton äiti Lorna, joka lentää Espanjasta tyttärensä luokse. Yhdessä äiti ja tytär käyvät läheisessä dementiakodissa olevan mummin luona. Koska mummi aikoinaan omisti talon nro 9, myös poliisit tahtovat haastatella häntä. Vanhuksen sekavissa muistoissa liikkuvat vieraat nimet ja pelottavat tapahtumat, mutta onko kyse vain dementikon höpinöistä vai ratkaisevan tärkeistä vihjeistä? Kenen muistiin voi ylipäätään luottaa, kun menneisyyden tarinat poikkeavat toisistaan? Tietääkö mummi enemmän kuin antaa ymmärtää? Miksi hänen ja tytär Lornan välit ovat niin omituiset? Keitä ovat Victor ja Jean?

Salaisuus talossa nro 9 on brittiläisen dekkarikuningatar Claire Douglasin vahva avaus Suomessa. Mestarillisessa juonenkuljetuksessa totuus paljastuu vaiheittain ja valoa tulee paitsi menneisyyden rikoksiin, myös ihmissuhteiden vaiettuihin kipuihin. Kirjassa pohditaankin ansiokkaasti muun muassa ylisukupolvisia tunnekuormia, parisuhdeväkivaltaa, läheisriippuvuutta ja elämättömän nuoruuden tuskaa.

Talon nro 9 mysteeri on rakennettu niin, että jännitystä ja ratkaisemattomia kysymyksiä riittää kirjan viimeiselle sivulle asti. Ja kun mysteeri on viimein selvinnyt ja kirjan kansi sulkeutunut, lukija joutuu vielä arvioimaan, ketä on oikein rakastaa tai olla rakastamatta.

Claire Douglas on kansainvälisesti menestynyt brittikirjailija, jonka teoksia on käännetty 25 kielelle. Hän voitti teoksellaan The Sisters Marie Claire -lehden esikoiskirjapalkinnon vuonna 2015. Salaisuus talossa nro 9 on hätyytellyt lukuisten bestseller-listojen kärkisijoja. Hän asuu Bathissa miehensä ja kahden lapsensa kanssa.

Claire Douglas, Salaisuus talossa nro 9. Alkuteos The Couple at No. 9. Suomentaja Heli Naski. Kansi Tiia Javanainen. 423s. ISBN 978-952-413-038-7. Kl 84.2. Ilmestyy helmikuussa 2025. Teos aloittaa Claire Douglasin suomeksi käännettyjen teosten sarjan ja seuraava uutuus ilmestyy suomeksi jo syksyllä 2025

