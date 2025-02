Keusoten ja kuntien yhteistyö katsoo rohkeasti tulevaisuuteen – talouden haasteet eivät estä kehitystä

Ensimmäistä kertaa järjestettävässä alueseminaarissa käsiteltiin muun muassa palveluverkkoa, yhdyspintatyötä, pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita sekä TE-uudistusta. Alueseminaarin keskustelut vahvistivat Keusoten ja kuntien tahtotilaa kehittää palveluverkkoa ja yhteistyömalleja yhdessä talouden haasteista huolimatta. Avoin viestintä, resurssien järkevä käyttö sekä palveluiden saavutettavuuden parantaminen koko alueella ovat keskeisiä, yhteisiä tavoitteita.

– Talouden tasapaino on edellytys tulevaisuuden laadukkaille palveluille. Alueseminaarin keskusteluissa nousi esiin tarve kirkastaa yhteistä näkymää siitä, mitä palveluita halutaan tarjoa, kenelle ja missä muodossa. Onkin hienoa, että meiltä löytyy vahva yhteinen tahtotila kehittää ja viedä yhteistyötä eteenpäin talouden haasteista huolimatta, Keusoten hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio kertoo seminaarin annista.

Avointa ja suunnitelmallista vuoropuhelua

Kuntien johtajat toivat alueseminaarissa esiin pitkäjänteisen suunnittelun ja kumppanuuden merkityksen hyvässä yhteistyössä. Tärkeää on palveluverkonkin kehittämisessä edetä yhdessä alueen elinvoimaisuutta vahvistaen eikä taaksepäin tuijottaen.

Yhteistyön sujuvuuden varmistamiseksi myös tehtävänjakoa on tarve paikoitellen kirkastaa. Keusoten ja kuntien välinen yhteistyö on täynnä yhdyspintoja, joissa resurssien järkevä käyttö on avainasemassa. Tavoitteena on varmistaa, ettei synny päällekkäisyyksiä, vaan kaikki osapuolet voivat täydentää toisiaan entistä tehokkaammin.

– Oli tärkeää, että saimme seminaariin kuulolle viranhaltijoiden lisäksi kaikki alueen kuntien hallitukset ja valtuustojen puheenjohtajistot. Kunnissa tehdään hyvinvointialueen kannalta todella tärkeitä päätöksiä esimerkiksi kaavoituksen osalta. Tällä yhteistyöllä varmistetaan alueemme ikäihmisten hoivapaikkojen riittävyys ja alueellinen sijoittuminen, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.

Idea alueseminaarille syntyi hyvinvointialueen ja kuntajohdon yhteistyöryhmässä viime syksynä, ja tavoite on, että yhteinen seminaari jää käytänteeksi.