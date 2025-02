Kuvataiteilija Anu Tuominen leikkii uutuusnäyttelyssään ruoalla ja museolla

Hotelli- ja ravintolamuseo antoi kuvataiteilija Anu Tuomisen käyttöön koko Makuasioita-perusnäyttelynsä. Tuomisen värikkäät ja leikkisät, ruokaa ja juomaa käsittelevät teokset valloittivat lopulta kaikki näyttelyn vitriinit ja interiöörit. Ainutlaatuinen näyttely näyttelyssä sai nimekseen Aurinkokuivattuja porkkanoita.



Teoksissaan Anu Tuominen käyttää kierrätysmateriaaleja ja käsityötekniikoita, niin myös näyttelyn nimikkoteoksessa. Teoksille tyypillistä on kirpputorien arkisten esineiden oivaltava hyödyntäminen. Tuominen tunnustautuu intohimoiseksi kerääjäksi, jonka käsittelyssä tuttu käyttöesine saa uuden elämän. Hotelli- ja ravintolamuseossa esillä olevassa näyttelyssä taiteilija on antanut uusia merkityksiä myös museoesineille ottaessaan ne osaksi taideteoksia.



Tuomisen taide on poikkeuksellisen leikkivää ja sille on ominaista ilo ja huumori. Aurinkokuivattuja porkkanoita -näyttelyssä taiteilija leikkii paitsi ruoalla, myös museolla. Näyttelyn teokset luovat yllättäviä ja suorastaan mehukkaita kohtaamisia taiteen ja museoesineiden välille. Lopputuloksena on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka ei sellaisenaan voisi olla esillä missään muualla.



Kävijälle Aurinkokuivattuja porkkanoita tarjoaa löytämisen, oivaltamisen ja ihmettelyn iloa. Mistä kaikkialta Tuomisen teoksia voikaan näyttelyssä löytää? Mitä ajatuksia herättävät baaritiskin oluttölkeistä karkaavat mehiläiset, nuotiopaikalle piiloutuvat metsäneläimet tai neuloosina purkautuva hotellikuolema?



Hotelli- ja ravintolamuseossa iloitaan siitä, että Aurinkokuivattuja porkkanoita on lyhyessä ajassa saanut myös yleisön liikkeelle. Näyttelyn leikillisyys, suoranainen piiloleikki, on ihastuttanut kävijöitä. Museon henkilökunta on huomannut ihmisten poistuvan näyttelystä hymy huulilla, samalla pohtien, että jäiköhän jotakin huomaamatta.



Anu Tuominen (s. 1961, Lemi) on Kuvataideakatemiasta vuonna 1995 valmistunut ja Ars Fennica -palkittu (2003) kuvataiteilija. Tuomista pidetään suomalaisen käsitetaiteen uranuurtajana. Helsingissä Tuomisen teoksia on viimeksi nähty Taidehallissa vuonna 2020.



Aurinkokuivattuja porkkanoita on esillä Hotelli- ja ravintolamuseossa Helsingin Kaapelitehtaalla 31.1.-6.4.2025. Anu Tuomisen taiteilijatapaamisessa 8. maaliskuuta museokävijät pääsevät ostoksille taiteilijan pitämälle kirpputorille. Ryhmille näyttelyyn on tilauksesta tarjolla opastettuja kierroksia, joilla pohditaan teosten merkityskerroksia. Yleisöopastus järjestetään torstaina 20.3.



Hotelli- ja ravintolamuseo on ruoka- ja juomakulttuurin museo, joka sijaitsee Helsingissä Kaapelitehtaalla (Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki). Museo on avoinna ti-pe klo 11–19 ja la-su klo 11–18. Lisätietoa museosta: hotellijaravintolamuseo.fi.