Uskalla Yrittää 2025: nuorten yrittäjyyskilpailun finaaliin etenee Keski-Suomen alueelta viisi nuorten harjoitusyritystä

Jyväskylässä palkittiin innovatiivisia tuotteita ja monipuolisia palveluita

Keski-Suomen alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – toinen aste: Hapiittelua NYT

Mäntyharjun lukio, Mäntyharju

Liikeidea: Yritys myy puhekeikkoja ja -esiintymisiä esimerkiksi podcastien, laulamisen tai tapahtumajuontamisten muodossa.

Palkintoperusteet: NYT-yrityksessä on moni asia osunut kohdalleen ja yritystoimintaa on jo ehditty viedä pitkälle. Yhteistyökuvioita on rakennettu hienosti eteenpäin ja näissä on osattu yhdistää eri media-alan tasoja. Yritys on osoittanut erinomaista yrittäjähenkeä ja kyennyt vastaamaan tämän päivän viestinnän tarpeisiin.

Paras tuote ja paras myyntipuhe -palkinnot: Kahviset NYT

Jämsän kristillinen kansanopisto, Jämsä

Liikeidea: Kahviset myy suomalaisesta koivuvanerista tehtyjä kahvisettejä. Kahvisettiin kuuluu suodatinpussiteline ja kahvipurkki. Kahvisetin idea on tehdä kahvihetkistä sujuvia ja nautinnollisia.

Palkintoperusteet: Tuote ratkaisee monen suomalaisen keittiön ongelman.

Tuote on innovatiivinen, tuottoisa sekä skaalattava ja sille on löydetty selkeä kohderyhmä. Tuote on laadukas sekä käytännöllinen ja sitä on kehitetty asiakaspalautteen kautta. Selkeässä hinnoittelussa oli huomioitu työn hinta. Tuotteessa on lisäksi huomioitu kestävä kehitys ja kotimaisuus. Yrittäjämäistä asennetta ja draivia ei näiltä tekijöiltä puutu.

Paras palvelu: Kids Memo Cuddle NYT

Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylä

Liikeidea: Yritys ompelee lasten ja vanhusten vanhoista vaatteista pehmoleluja ja peittoja, kierrättäen nämä ja pelastaen heidän muistonsa.

Palkintoperusteet: Yritys osoittaa poikkeuksellista asiakaslähtöisyyttä, innovatiivisuutta ja rohkeutta erottua. Tämä yritys ei vain tarjoa palvelua, se myös säilyttää asiakkaiden henkilökohtaisia muistoja. Yritys yhdistää tuotteen uudelleenluomisen ja vuorovaikutteisuuden työhönsä. Voittajayrityksen liikedea on tarinallistettu hyvin ja se vastaa tarpeeseen, joka on kansainvälinen.

Paras liikeidea: TeräsTEE NYT

Ammattiopisto Gradia, Jyväskylä

Liikeidea: Yritys myy kustomoituja teepakkauksia.

Palkintoperusteet: Tunnetulle ja vanhalle tuotteelle (tee) on löydetty uusi kohderyhmä. Tuote on erinomaisesti brändätty. Hyvän liikeidean myötä yrityksen on mahdollista tehdä yhteistyötä muiden yritysten, kuten teräsyritysten kanssa. Tuote on oiva myös esimerkiksi festivaaleille ja messuille.

Paras messupiste: KuvakulmaJKL NYT

Ammattiopisto Gradia, Jyväskylä

Liikeidea: Yritys myy taustaa vasten otettuja Polaroid-kuvia.

Palkintoperusteet: Yrityksen messupiste oli houkutteleva ja visuaalinen sekä toiminnallinen. Ständi myös veti puoleensa vierailijoita ja oli kiinnostava sekä erottuva.

Tapahtumassa jaettiin lisäksi palkinto perusasteen parhaalle NYT-yritykselle ja sen sai Vöhvelit NYT Viitaniemen koulusta, Jyväskylästä.

Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja

Tänä vuonna jokaisessa Uskalla Yrittää -aluetapahtumassa palkitaan nuorten lisäksi yrittäjyyskasvatusopettajia. Jyväskylän tapahtumassa tunnustus ansioituneesta työstä jaettiin Ammattiopisto Gradian liiketoiminnan lehtori Pia Kotrolle. Palkinnostaan ilahtuneen opettajan mielestä yrittäjyyden opintojen tulisi olla nykyistä yleisempää.

– Olen liiketoiminnan opettaja ja voisi sanoa, että NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelma on koko tutkinto pähkinänkuoressa. Mielestäni yrittäjyyden opiskelu tulisi olla kaikille pakollista, alasta riippumatta. Yrittäjyys opettaa esimerkiksi vastuunottoa, innovatiivisuutta, oman työn ja työpaikan prosessien kehittämistä sekä itsensä kehittämistä, Kotro toteaa.

Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Keski-Suomen alueella valitsi ehdotusten perusteella raati, jossa olivat mukana Keski-Suomen Kauppakamarin, Keski-Suomen Yrittäjien sekä Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin edustajat.

Keski-Suomen aluetapahtumassa nuoria kuudesta oppilaitoksesta

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:

Mäntyharjun lukio, Mäntyharju

Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylä

Ammattiopisto Gradia, Jyväskylä

Jämsän kristillinen kansanopisto, Jämsä

Viitaniemen koulu, Jyväskylä

Ammattiopisto Spesia, Jyväskylä

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Jyväskylän aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Sonja Holm, varapuheenjohtaja, JES ry

Sanna-Mari Jyräkoski, toimitusjohtaja, Keski-Suomen Yrittäjät

Anu Laasanen, toimitusjohtaja, Suomen Henkilöstöasiantuntijat Oy

Emmi Määttä, tiimiyrittäjä ja NYT-lähettiläs

Aki Puustinen, rehtori, Muuramen kunta

Arto Saksola, toimitusjohtaja, Trimedia

Jaakko Selin, toimitusjohtaja, Jyväskylän kauppalaisseura

Annamari Österberg, asiakkuuspäällikkö, OP Keski-Suomi

Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomareina toimivat:

Sari Hotti, yrittäjä ja omistaja, Småpotatis Oy

Anna Kyntäjä, toiminnanjohtaja, Jyväskylän Sydämessä ry

Anna Pärnänen, toimitusjohtaja, Yöpuu yhtiö Oy

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 23.–24.4.2025 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Ateenassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Ruotsissa toteutetun laajan tutkimuksen mukaan Vuosi yrittäjänä -ohjelma tukee erityisesti nuoria, joiden vanhemmat eivät ole korkeakoulutettuja, auttaa akateemisesti epävarmoja nuoria tunnistamaan vahvuuksiaan ja innostaa tyttöjä kokeilemaan yrittäjyyttä. Suomessa Vuosi yrittäjänä -ohjelma on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä saakka.

Vuonna 2025 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 500 NYT-yritystä ja yli 1 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2024 yli 6 600 opiskelijaa yli 350 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

Lisätietoja Jyväskylän aluetapahtumasta ja haastattelupyynnöt:

Harri Paltila

Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut

p. 043 8242 784

harri.paltila@nuortennyt.fi

Haastattelupyynnöt ja valokuvat:

Mari Lehtonen

Viestinnän asiantuntija

p. 040 4508 307

mari.lehtonen@nuortennyt.fi