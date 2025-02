Ensimmäistä talvilomaviikkoa vietetään talvisessa ja pääosin poutaisessa säässä

Ilmatieteen laitoksen 13. helmikuuta tekemän ennusteen mukaan Suomessa vallitsee kylmä pohjoinen ilmavirtaus, joka pitää pintansa todennäköisesti pitkälle ensi viikkoon. Suursäätilanteen ennustettavuus on tavanomaista parempi, ja näillä näkymin vasta ensimmäisen talvilomaviikon lopulla säässä näyttäisi tapahtuvan muutos lauhempaan suuntaan.

Sateet jäävät pääosin vähäisiksi etelän talvilomaviikolla; päiväkohtaiset sademäärät ovat vain 0–2 millimetriä. Paikallisesti lumisateet voivat kuitenkin yhdessä kylmien lämpötilojen kanssa liukastaa tienpintoja.

"Heikkoja lumisateita voi esiintyä koko maassa, mutta Pohjois-Lapissa ja toisaalta länsirannikolla lumikuurot saattavat olla ajoittain voimakkaampia", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela.

Pilvisyys vaihtelee, mikä vaikuttaa voimakkaasti lämpötiloihin: selkeällä säällä yölämpötilat voivat laskea jopa yli 10 astetta pilvisiä alueita alemmas, kun taas päivisin auringonpaiste nostaa lämpötiloja pilvisiin alueisiin nähden useita asteita korkeammalle. Ennustejakson päivälämpötilat ovat pääosin –4...–10 astetta ja yön alimmat enimmäkseen –8...–16 astetta. Paikoin yölämpötila laskee kuitenkin –16:n ja –25 asteen välille. Lauhinta on etelässä ja lännessä.

Menoliikenne sujuu pääosin poutaisessa pakkassäässä

Ensimmäisen talvilomaviikon menoliikenteen huippu osuu perjantaihin ja lauantaihin, jolloin ajokeli on pääosin hyvä. Pilvisyys vaihtelee, ja pilvisillä alueilla tulee ajoittain heikkoa lumisadetta. Lämpötila on päivällä enimmäkseen –5:n ja –10 asteen välillä, rannikon tuntumassa voi olla hieman lauhempaa.

"Pääteillä vallitsee normaali talvinen ajokeli, mutta kylmien lämpötilojen ja heikon lumisateen yhdistelmä voi paikoin kiillottaa tienpintoja liukkaiksi", Korpela painottaa.

Pitkissä ennusteissa sää jatkuu tavanomaista lauhempana

Ensimmäisen talvilomaviikon eli viikon 8 lopulla sää todennäköisesti lauhtuu lännestä alkaen. Lauhtumisen yhteydessä Suomen yli liikkunee myös sateita, jotka ovat aluksi olomuodoltaan lunta, myöhemmin mahdollisesti myös vettä.

Viikon 8 jälkeen pitkissä ennusteissa näkyy tavanomaista lauhemman sään signaali. Helmikuun viimeisen ja maaliskuun ensimmäisen viikon keskilämpötilat ovat tämän hetken ennusteiden mukaan selvästi tavanomaista korkeampia Suomen alueella. Samalla jaksolla myös sateisuus näyttäisi olevan tavanomaista suurempi. Maaliskuun toisella ja kolmannella viikolla vahva tavanomaista lauhemman sään signaali jatkuu, mutta sateisuuden osalta ennuste on tavanomainen.

Suuressa osassa maata on selvästi tavanomaista vähemmän lunta

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tavanomainen vuorokauden ylin lämpötila on helmikuun loppupuolella maan etelä- ja keskiosassa 0…–4 astetta ja maan pohjoisosassa –4…–8 astetta. Vuorokauden alin lämpötila on tyypillisesti maan etelä- ja länsiosassa –4…–8 astetta, maan itäosassa –8…–12 astetta ja maan pohjoisosassa –12…–16 astetta. Selkeällä säällä auringonsäteilyn aiheuttama lämpötilan vuorokausivaihtelu on jo huomattavaa, joten lämpötila voi olla yöllä ja aamulla reilut kymmenen astetta matalampi kuin päivällä.

Lunta on tällä hetkellä lähes koko maassa selvästi tavanomaista vähemmän, paikoin jopa harvinaisen vähän. Ainoastaan Lapissa lumensyvyydet ovat lähellä ajankohdalle tyypillisiä arvoja. Lumensyvyys on maan etelä- ja keskiosassa tällä hetkellä yleisesti 5–35 senttimetriä, Kainuussa ja Lapissa 40–80 senttimetriä. Maan lounaisosassa on monin paikoin lumetonta.

Tuntureiden sääolot poikkeavat laaksojen olosuhteista

Sääolot tuntureiden huipuilla ja laaksoissa eroavat toisistaan lähes aina. Tuulen ja pakkasen yhteisvaikutus voi yllättää ulkoilijan: avotunturissa tuulee paljon kovempaa kuin laaksoissa. Sumu, lumituisku ja kova tuuli voivat heikentää näkyvyyttä. Tuulen aiheuttama kinostaminen on myös merkittävä tekijä lumivyöryjen synnyssä.

Tuntureille lähtiessä onkin tärkeä varautua vallitsevaan säätilaan ja sään tuleviin muutoksiin, jotta retki sujuu turvallisesti ja miellyttävästi. Suunnittelussa kannattaa hyödyntää sekä sääennusteita että tuntureilla sijaitsevia säähavaintoasemia. Kannattaa kuitenkin huomata, että Ilmatieteen laitoksen sääennusteet tehdään pääosin laaksoihin, eivätkä ne aina vastaa tuntureilla vallitsevia sääolosuhteita.

Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelun uusi osio tuntureiden sääoloista antaa vinkkejä tuntureissa liikkuville.