SDP:n pormestariehdokas Ilmari Nurminen haluaa palauttaa kasvokkain tapahtuvan päivätoiminnan ja varmistaa ikääntyneiden äänen heitä koskevassa päätöksenteossa

– Tämä on täysin käsittämätön päätös Pirhalta. THL:n uusimman tutkimuksen mukaan etenkin omaishoitajille, yksinasuville sekä muistisairaille päivätoiminta on ollut sosiaalisen kanssakäymisen ja hyvinvoinnin lisäämisen parhaita toimintamuotoja. Päivätoiminta on tuonut ihmisille hyvinvointihyötyjä sekä myös taloudellisia säästöjä, Nurminen listaa.

– Tampereen pormestarina en vain hiljaa hyväksyisi Pirhan päätöstä, vaan tekisin töitä sen eteen, ettei Tampereen kaupunki jättäisi ikääntyneitä vain etäpäivätoiminnan varaan. Haluaisin pormestarina ottaa myös osaavat järjestöt toiminnan kehittämiseen mukaan, Nurminen linjaa.

– Kaiken päälle heitä, joita asia koskee, eli ikääntyneitä itseään, Pirha on estänyt (AL 12.2) toimittajaa haastattelemasta vedoten vaitiolovelvollisuuteen. Ikääntyneet ovat hädissään ja loukkaantuneita – ja todella hyvästä syystä. Ihmisillä on oikeus ja velvollisuus käydä keskustelua heitä koskevista päätöksistä, varsinkin jos toimittaja heitä itsenäisesti lähestyy. Tästä syystä kannustan ikääntyneitä vaikuttamaan ja pitämään ääntä oikeuksistaan, Nurminen painottaa.