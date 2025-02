Suomen ammattitaitomaajoukkue tavoittelee EM-menestystä – Mukana Suomen paras putkimies

Ammattitaitokilpailuissa eri ammattien osaajat kohtaavat toisensa oman alan tehtävien parissa. Yksi maajoukkueen kilpailijoista on Viljami Turve, joka kilpailee Plumbing and Heating -lajissa. Viljami on Suomen paras putkimies vuodelta 2023, jolloin hän voitti ammattitaidon SM-kilpailussa Taitajassa kultaa putkiasennuslajissa. Samassa tapahtumassa hänet valittiin Taitajien Taitajaksi, jossa roolissa hän edusti ammatillista koulutusta vuoden ajan. Viljamin arkea seurattiin myös Amispäiväkirjat-sarjassa, joka nähtiin Nelosen kanavilla.

Viljamille ammattitaitokilpailut ovat tuoneet myös töitä.

–Osallistuin Taitaja2022-kilpailuun ja sieltä nykyinen työnantaja bongasi minut. Olin opiskellut vuoden ammattiopistossa ja jatkoin opintoja oppisopimuksella työnantajallani. Valmistumisen jälkeen he palkkasivat minut vakitöihin, Viljami kertoo.

Viljami ja muut Suomen ammattitaitomaajoukkueen jäsenet tapasivat ensimmäistä kertaa tällä viikolla maajoukkueleirillä Helsingissä. Joukkueen rooli on tärkeä kilpailuun valmistautumisessa.

–Oli mahtavaa tutustua leirillä uusiin ihmisiin ja porukka ryhmäytyi hyvin. Kuulimme myös entisten kilpailijoiden kokemuksista, mikä avasi tosi hyvin sitä, mitä kansainväliseen kilpailuun osallistuminen merkitsee, Viljami kiittää maajoukkueleirin antia.

Valmentautuminen kilpailuun tapahtuu maajoukkueen jäsenillä opintojen ja työn ohessa.

–Töissä saan rutiinia työtehtäviin, joita kilpailussakin mitataan. Putkiasennuksen valmennuksessa hiotaan erityisesti kilpailussa tarvittavia taitoja. Tavoitteena on voittaa. Se onnistuu kovalla harjoittelulla ja samalla asenteella, jolla saavutin Taitajassakin menestystä, Viljami uskoo.

Suomen ammattitaitomaajoukkue ja EuroSkills Herning 2025