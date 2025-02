Tutkimus: Sambia on altis humanitaarisille kriiseille ilmaston tuodessa uusia uhkia

Yhä vakavammat humanitaariset kriisit kohtaavat Saharan eteläpuoleista Afrikkaa. Sambia kamppailee pahimman kuivuuden kanssa 60 vuoteen, joka on myös aiheuttanut tautiepidemioita kuten koleraa. Uusi tutkimus paljastaa yhtäältä, että maan sosiaaliturvajärjestelmä ei kykene vastaamaan tehokkaasti kriiseihin, mikä lisää väestön haavoittuvuutta ja köyhyyttä, sillä kriisit vaikuttavat kotitalouksien toimeentuloon ja tulonhankkimisstrategioihin. Toisaalta tutkimus kuitenkin vahvistaa, että paikalliset politiikkatoimijat pyrkivät edistämään toimia, joiden myötä Sambiaan luodaan sosiaaliturvajärjestelmä, joka suojaa väestöä ilmastomuutoksen aiheuttamilta kriiseiltä.

Kansainvälinen tutkijaryhmä osoittaa tutkimuksessaan, että Sambian sosiaaliturva on riittämätön kriisitilanteissa, sillä sen toimeenpanoa haittaavat rajallinen kansallinen rahoitus, heikko sidosryhmien välinen koordinaatio sekä hitaat reagointimekanismit. Asiantuntijat painottavat sosiaaliturvan parempaa integrointia, ennakointityökalujen kehittämistä ja kestävää rahoitusta, jotta Sambia voisi vastata kriiseihin tehokkaammin, huomioiden haavoittuvaiset väestöryhmät, kuten naiset ja tytöt sekä kehitysvammaiset, jotka tarvitsevat erityishuomiota sosiaaliturvaratkaisuja kehitettäessä. Tutkimuksessa korostetaan myös vahvempien lainsäädäntöpuitteiden ja sosiaaliturvan kattavuuden laajentamisen tarvetta.

Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

Tutkimus tarkastelee Sambian sosiaaliturvan toimivuutta humanitaaristen kriisien yhteydessä. Viime vuosikymmenten aikana Sambian sosiaaliturvatoimet ovat laajentuneet merkittävästi, erityisesti eri käteisapuohjelmien muodossa, jotka ovat auttaneet maata vastaamaan ilmastonmuutoksesta aiheutuneisiin humanitäärisiin kriiseihin. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia sosiaaliturvatarpeita väestöllä on erilaisten kriisien aikana, mitkä ovat keskeiset haasteet ja esteet järjestelmän tehokkaalle toteuttamiselle sekä miten Sambian sosiaaliturvaa voitaisiin vahvistaa vastaamaan paremmin humanitaarisiin hätätilanteisiin.

"Sambian sosiaaliturvajärjestelmä kamppailee pysytelläkseen taloudellisen epävakauden sekä terveys- ja ilmastonmuutoskriisien tasalla. Vaikka shokkeihin vastaavia mekanismeja, pyritään integroimaan sosiaaliturvajärjestelmiin, ne ovat yhä pääasiallisesti reaktiivisia eivätkä ennakoivia. Viivästykset resurssien mobilisoinnissa ja heikko sidosryhmien koordinaatio vaikeuttavat toimien tehokkuutta jättäen miljoonat ihmiset vaille oikein ajoitettua ja riittävää tukea kriisitilanteissa", tiivistää Laboren erikoistutkija Milla Nyyssölä.

Monimenetelmällinen tutkimus ja asiantuntijanäkemykset

Tutkimuksessa käytettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä, kuten puolistrukturoituja haastatteluja ja kirjallisuusanalyysiä. Haastatteluihin osallistui 25 asiantuntijaa julkisesta hallinnosta, kansainvälisistä organisaatioista, kansalaisjärjestöistä ja rahoittajatahoista. Tutkimus tuo uutta empiiristä tietoa ruohonjuuritasolta ja tarjoaa ratkaisuja, jotka voisivat vahvistaa Sambian sosiaaliturvaa humanitaarisissa kriiseissä.

Tutkimus:

Liana Chikwekwe, Sydney Sihubwa, Muchimba Sarah Siamachoka, Roosa Lambin, Milla Nyyssölä and Rodrigo Oliveira: Social protection in humanitarian contexts Exploring stakeholder views from Zambia. WIDER Working Paper 2024/91.

Tutkimusryhmä ja rahoitus:

Liana Chikwekwe, Sydney Sihubwa ja Muchimba Sarah Siamachoka (Zambia Institute for Policy Analysis and Research, ZIPAR),

Roosa Lambin (University of Oxford/The Open University, Iso-Britannia),

Milla Nyyssölä (Työn ja talouden tutkimus LABORE, Suomi) ja

Rodrigo Oliveira (UNU-WIDER, Suomi).

Tutkimus toteutettiin osana UNU-WIDERin hanketta "Strengthening Safety Nets in Post-Conflict and Humanitarian Contexts" ja sen rahoitti Suomen ulkoministeriö.