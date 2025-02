SDP:n kansanedustaja Ojala-Niemelä: Edunvalvonta tuotti tulosta FLF-joukkojen sijoittamisesta Lappiin

- Tätä asiaa on edistetty koko maakunnan voimin ja on Lapilta hieno työvoitto, että FLF-joukot tulee Rovaniemelle ja Sodankylään. Edunvalvontatyö on tehnyt tehtävänsä, Ojala-Niemelä kiittelee.

Lappiin tulee Naton eteentyönnettyjen maavoimajoukot eli FLF-joukot, joiden kehysvaltiona toimii Ruotsi.

- Rovaniemi ja Sodankylä ovat erinomaisia paikkakuntia sijoittua, ja paikkakunnilla on ollut aina hyvät suhteet puolustusvoimiin. FLF-joukkojen sijoittumista Lappiin puolsi se, että se haluttiin olemassa olevien varuskuntien yhteyteen ja tämä nosti Rovaniemen ja Sodankylän osakkeita sijoituspaikkana. Lisäksi paikka on oivallinen sotilasstrategisesti, koska Lapilla on yhteinen maaraja kolmen valtakunnan kanssa ja se on arktisen sodankäynnin keskus, Ojala-Niemelä päättää.