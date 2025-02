Helsinki Litin 2025 koko ohjelma on nyt julkistettu – uusina tähtivieraina Mihail Šiškin, Mikael Niemi, Louise Kennedy, Ella-Maria Nutti, Annika Norlin ja Oliver Lovrenski

Verneri Pohjola ja Tuomo & Markus -duo eskapismin ja kaukokaipuun tiellä – tänään ilmestyvä Music For Roads -albumi soi immersiivisesti kaikille aisteille 14.2.2025 11:19:38 EET | Tiedote

Verneri Pohjolan, Tuomo Prättälän ja Markus Nordenstrengin uusi albumi Music For Roads on kolmikolta paitsi musiikillisesti, myös äänitystekniikaltaan kunnianhimoinen ja ennenkokematon hanke. Elokuvallisista, jazzin ja psykedeelisen indie folkin rajamaille sijoittuvista instrumentaaleista koostuva levy on taltioitu ja miksattu immersiivisessä Dolby Atmos -formaatissa ja se on tiettävästi maailman ensimmäinen täysianaloginen Dolby Atmos -äänite. Levyä on saatavilla lisäksi myös stereoversiona vinyyli- ja CD-formaateissa.