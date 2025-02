Verneri Pohjola ja Tuomo & Markus -duo eskapismin ja kaukokaipuun tiellä – tänään ilmestyvä Music For Roads -albumi soi immersiivisesti kaikille aisteille

Music For Roads -levyltä on tähän mennessä julkaistu singlet Waiting Room, Anyhow Lane, Division Street ja Vega, joka kuultiin ja keräsi kehuja 9. helmikuuta MTV3-kanavan Levyraati-ohjelmassa Tero Ahosen ohjaaman videon saattelemana.

– Kun aloimme työstää Music For Roadsin biisejä, elettiin vielä vahvasti pandemia-aikaa. Maapallo tuntui olevan kaikin puolin pois kiertoradaltaan. Instrumentaalimusiikin tekeminen osoittautui silloin loistavaksi pakopaikaksi ympäröivältä hulluudelta. Nyt levyn ilmestyessä maailma vaikuttaa vähintään yhtä sekavalta ja ahdistavaltakin paikalta. Tällaiselle immersiiviselle eskapismille tuntuisi ainakin omassa pääkopassani olevan entistäkin suurempi tilaus, Markus Nordenstreng summaa.

– Bändimme pitkään jatkuneella yhteistyöllä Vernerin kanssa on ollut merkittävä vaikutus musiikkiimme. Verneri on tietenkin tärkeässä sivuroolissa edellisellä Game Changing -albumillamme, mutta etenkin livenä olemme antaneet hänelle merkittävästi enemmän tilaa. Singer-songwriter-pohjainen materiaalimme on vuorotellut pitkien improvisaatio-osuuksien kanssa. Tämän levyn myötä pääsimme kokeilemaan, miltä kuulostaa, kun balanssin kääntää päälaelleen – Tuomo & Markus -saundi toimii maisemana, jossa Verneri Pohjolan trumpetti seikkailee päähenkilönä. Jos Game Changing oli yhtyeemme Breaking Bad, tämä albumi on Better Call Saul – samassa universumissa tapahtuva, rauhallisemmin etenevä spin-off, Tuomo Prättälä muotoilee kolmikon jo paljon ennen Music For Roads -levyä alkaneen yhteistyön dynamiikkaa ja vaikutuksia.

Juuri Kaija Saariahon viimeisenä teoksenaan Verneri Pohjolalle säveltämän Hush-trumpettikonserton Englannin ja Yhdysvaltojen kiertueelta palannut Verneri Pohjola hyppää saman tien kotimaahan saapuessaan klassisen musiikin maailmasta jazz-, folk- ja rockmuusikon saappaisiin. Music For Roads -levyä juhlitaan tänään julkistuskeikalla 14.2. Vantaalla Martinus-salissa, ja huomenna 15.2. vuorossa on kahden näytöksen kuuntelu- ja julkaisujuhla Helsingissä Kino Konepajalla. Klo 19.00 alkava näytös on loppuunmyyty mutta klo 22.00 näytökseen on vielä lippuja. Juhlissa kuunnellaan koko levy läpi elokuvateatterisalissa visuaalien kuvittamana ja Verneri ja Tuomo & Markus myös soittavat immersiivisissä kuuntelujuhlissa muutaman biisin akustisesti.

– Yhteistyöni Tuomon ja Markuksen kanssa on kantanut aina musiikillisen inspiraation voimalla. Mulla on itsellä rockmusiikkiin voimakas suhde. Melodiat ja mielikuvitukselliset soundiyhdistelmät ovat sydäntä lähellä ja tämä proggis mahdollistaa minulle yhden muusikkouteni tärkeän puolen toteuttamisen, Verneri Pohjola kertoo.

Levyllä Verneri Pohjolaa, Markus Nordenstrengia ja Tuomo Prättälää säestävät rumpalit Juho Viljanen ja Jaska Lukkarinen, basisti Jere Ijäs sekä steel-kitaristi Miikka ’McGyver’ Paatelainen. Lisäksi levyllä vierailevat ranskalainen saksofonisti Sylvain Rifflet ja newyorkilainen kitaristilegenda Marc Ribot.

Music For Roads -albumin kappaleet:

Appalachian Landscape Anyhow Lane Division Street Standing Rock Vega Highway One Loop Tear Of The Clouds Deeo Deuce Waiting Room

Äänitys: Jyri Riikonen ja Petri Majuri, E-Studio

Miksaus: Tommi Vainikainen, Sonic Pump -studio

Masterointi: Svante Forsbäck, Chartmakers

Verneri Pohjola ja Tuomo & Markus juhlistavat Music For Roads -albumijulkaisua kevään keikoilla:

14.02.2025, Kulttuuritalo Martinus, Vantaa

15.02.2025 Kino Konepaja, Music For Roads Immersive Listening Party -kuuntelu- ja julkaisujuhla

Huom! Kaksi näytöstä!

Klo 19.00 LOPPUUNMYYTY

Klo 22.00

11.05.2025, Aleksanterin Teatteri, Helsinki

