Tradeka-konsernin liikevaihto kasvoi ja tulos parani – sijoituksellakin hyvä vuosi

Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro kuvaa koko osuuskuntakonsernin vuoden 2024 tulosta olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi:

“Toimintaympäristöltään viime vuosi oli konsernin liiketoiminnoille edelleen hankala. Heikentynyt ostovoima vaikutti erityisesti Restel- ja Lehtipiste-konsernien tuloskehitykseen. Liiketoiminta kehittyi kuitenkin kokonaisuudessaan positiivisesti yltäen jonkin verran viime vuotta parempaan tulokseen.”

Muun muassa yleinen kustannustason nousu ja kohonneet henkilöstökulut vaikuttivat viime vuonna Tradeka-konsernin yhtiöiden liiketoimintaan. Osakemarkkinoilla vuosi 2024 oli suotuisa ja globaali talouskasvu odotettua vahvempi.

“Sijoitusvuosi oli hyvä heikosti kehittyneistä kiinteistösijoituksista huolimatta. Tradeka-sijoituksen salkun tuotoksi muodostui 7,8 %. Salkussamme pidettiin perusallokaation mukaista riskitasoa koko vuoden. Likvidisalkku jäi indeksille osakesalkun heikon suhteellisen tuoton vuoksi, mutta korkosalkku löi indeksin selkeästi”, kertoo Puro.

Restelin hallitukseen uusia jäseniä

Kokouksessa Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus päätti tytäryhtiöiden hallituksiin valittavista uusista jäsenistä. Restel Oy:n hallitukseen valittiin KTM Anna Sirkiä ja BBA Anssi Thureson. Sirkiä on tutkimustoimisto nSightin toimitusjohtaja ja partneri ja hänellä on vankka liikkeenjohdon konsultoinnin kokemus sekä taustaa kuluttajabrändien, kuten Pauligin parissa. Thureson on puolestaan toiminut Espresso Housen johtotehtävissä viimeiset kymmenen vuotta, joista kaksi edellistä vuotta toimitusjohtajana.

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tapani Hellstén.

Tuotto-osuuksille Osuuskunta Tradekan hallitus esittää maksettavaksi tuottotavoitteen mukaisen 5,75 % koron. Tuottotavoitteeksi tälle vuodelle on jo aikaisemmin asetettu 4,75 %.

Osuuskunta Tradeka -konsernin tunnusluvut