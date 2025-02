Lähetysseuran kotimaantyön johtaja vaihtuu

”Kirsi Salorannalla on monipuoliset näytöt muun muassa sidosryhmätyöstä ja varainhankinnasta, ja hän on toiminut useiden brändien, palveluiden, ohjelmien ja aloitteiden kehittäjänä. Olemme iloisia, kun saamme Kirsin osaamisen nyt Lähetysseuraan. Kotimaantyön johtajana hän vastaa meillä seurakuntayhteyksistä sekä muista kotimaisista sidosryhmäyhteyksistä, varainhankinnasta ja markkinoinnista sekä nuoriso- ja kasvatustyöstä”, sanoo toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala.



Kirsi Saloranta on aiemmin toiminut mm. ohjelmajohtajana #sovinto-ohjelmassa Diakonissalaitoksella, asiakkuusjohtajana Hasan & Partners Oy:ssä, strategiajohtajana markkinointitoimistoissa, viestintäjohtajana Kirkon Ulkomaanavussa sekä tutkimuspäällikkönä MTV:llä. Nykyisin Saloranta työskentelee itsenäisenä konsulttina ja strategina.



"Lähetysseura on 166-vuotias, modernisti toimiva järjestö, joka suunnittelee ja toteuttaa työtään tiiviissä vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa. On hienoa päästä osaksi tätä osaavaa organisaatiota ja jatkamaan vahvalla pohjalla olevaa kotimaantyötä ja varainhankintaa yhdessä Lähetysseuran monialaisten ammattilaisten ja verkostojen kanssa", Saloranta sanoo.



Kirsi Saloranta aloittaa tehtävässä 1. maaliskuuta, ja tehtävä on määräaikainen huhtikuun 2026 loppuun. Syksyllä 2023 Lähetysseurassa toteutettujen muutosneuvotteluiden pohjalta syntynyttä organisaatiota johtamisjärjestelmineen arvioidaan aiemmin sovitusti vuoden 2025 aikana.



Kotimaantyön nykyinen johtaja Karoliina Nivari johti Lähetysseuran kotimaantyötä noin kolme vuotta.



”Lämmin kiitokseni Karoliina Nivarille Lähetysseuran kotimaantyön luotsaamisesta muutosvuosien läpi. Vaikka olemme joutuneet taloudellisista syistä supistamaan kotimaista palvelutarjontaa, olemme samalla myös kehittäneet seurakuntayhteyksiä, kasvatuksen palveluita ja varainhankintaa. Karoliinan vahva kehittämistyön jälki jää hyödyttämään kotimaantyötämme”, Parhiala sanoo.



Valtiotieteiden tohtori Karoliina Nivari siirtyy huhtikuun alussa itsenäiseksi johtamisen konsultiksi.



"Olen kiitollinen antoisista vuosista Lähetysseuran johtoryhmän jäsenenä erinomaisen toiminnanjohtajan ja asiantuntevan hallituksen johdolla. Siirryn operatiivisen johtajan roolista konsultin, valmentajan ja tietokirjailijan rooliin, jossa olen toiminut aiemminkin. Johtamiskokemukseni Lähetysseuran kotimaantyöstä ja varainhankinnasta on hyvin arvokasta. Asiantuntijana voin ammentaa siitä paljon järjestöjen hallitustyöskentelyyn ja organisaatioiden kehittämiseen", Nivari sanoo.